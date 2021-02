Gairebé 100 persones es concentren contra els talls a l'avinguda Meridiana de Barcelona per l'1-O

Gairebé un centenar de persones s'han concentrat aquest dissabte contra els talls a l'avinguda Meridiana de Barcelona per l'1-O, convocats pel col·lectiu veïnal 'Meridiana sense talls'.





Concentració a Meridiana (EP)





El diputat de Cs i la presidenta de Cs a l'Ajuntament de Barcelona, Nacho Martín Blanco i Llum Guilarte, han acudit a la concentració després de fer declaracions als periodistes.





Els assistents clamaven 'La Meridiana és de tots' i 'Només volem viure en pau' i portaven pancartes amb missatges contra l'independentisme.





Un dels representants del col·lectiu, Manuel, s'ha queixat l'impacte que els "més de 350 talls consecutius" suposen per a les famílies, els treballadors i els comerciants de la zona a nivell econòmic i personal.





"No volem més violència en els nostres carrers, no volem que els CDR segueixin segrestant l'Avinguda Meridiana dia rere dia fent-nos perdre temps de la nostra vida. Nosaltres sí que estem patint una condemna i és per culpa de l'independentisme radical", ha declarat.