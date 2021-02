Assalten una caserna de Guàrdia Civil a Toledo i roben pistoles i uniformes oficials

L'Associació Espanyola de Guàrdies Civils (AEGC) ha denunciat l'assalt a una caserna de Villafranca de los Caballeros (Toledo) i la sostracció de "diverses pistoles i uniformes oficials" a més d'estris personals que els agents tenien guardats a les seves taquilles.





Fotografia d'arxiu de la Guàrdia Civil (EP)





En un comunicat, la AEGC ha indicat que aquesta acció, que es va dur a terme la passada nit, no ha fet més que confirmar les denúncies que realitzen sobre la situació de llocs que, com aquest, compten amb "escàs personal i sense mesures de protecció ".





Segons han detallat, casernes com aquesat són "un pastís per als delinqüents que saben que no trobaran cap resistència, perquè en molts d'ells ni tan sols hi viuen els agents i per tant romanen més hores sense vigilància que amb ella".





Per AEGC, que ha passat a Villafranca de los Caballeros és un "nou avís al Ministeri de l'Interior perquè prengui d'una vegada mesures que evitin aquests assalts", lamentant que la "deixadesa" que mostren els responsables "deixa als guàrdies civils a mans de la destinació o de la sort i esperant que quan es repeteixi no siguin ells els afectats ".





L'Associació ha tornat a replantejar un nou desplegament de la Guàrdia Civil perquè "o es reposen les plantilles minvades pels anys de congelació d'ocupació pública o s'afronta amb decisió el tancament i reunificació de llocs".





Finalment, han recordat que la Guàrdia Civil és la institució més ben valorada pel servei extraordinari que ofereix a la ciutadania però posats amb menys de 10 agents, que només estan oberts com si fossin oficines de 8.00 a 15.00 hores, "poca seguretat poden oferir en les seves demarcacions ", sent precisament els pobles de l'Espanya buidada els que més es veuen afectats.