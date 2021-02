Detinguda per colpejar amb un llum de ceràmica a la seva mare de 85 anys

Agents de la Policia Nacional han detingut a València a una dona de 45 anys com a presumpta autora d'un delicte de lesions, després de presumptament colpejar a la seva mare, de 85 anys i amb mobilitat reduïda, amb un llum de ceràmica al cap, que li ha provocat un trau al front.





Policia Nacional (Arxiu EP)





Sembla que els fets van passar quan una dona va mantenir a casa dels seus pares una forta discussió amb la seva mare, una dona d'avançada edat i amb dificultat per moure, la qual al parer necessita d'atenció constant, segons han informat les forces de seguretat en un comunicat.





En un moment donat, la filla presumptament va llançar un llum de ceràmica al capdavant de la seva mare, que el va colpejar al front i li va causar una bretxa amb forta sagnat. La víctima va requerir de punts de sutura per a la seva curació. Després d'aquesta presumpta agressió, la filla va marxar del domicili sense assistir a la víctima.





Per tot això, els agents la van detenir com a presumpta autora d'un delicte de lesions. L'arrestada, sense antecedents policials, va ser posada en llibertat un cop escoltada en declaració, no sense abans ser advertida de la seva obligació legal de comparèixer davant l'autoritat judicial quan fos requerida.