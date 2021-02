Localitzen a 59 víctimes d'una estafa de suplantació d'identitat per obrir comptes bancaris

Agents de la Policia Nacional han localitzat a 59 víctimes d'una estafa perpetrada per una xarxa criminal, desarticulada fa un any a Alcoi (Alacant), en la qual es suplantaven identitats per obrir comptes bancaris en línia, utilitzades després per cometre estafes per internet.





Policia Nacional (EP)





Els policies han aconseguit, després d'un any d'investigació, localitzar un total de 59 víctimes que van ser estafades a través de transferències bancàries realitzades als comptes fraudulentes facilitades per l'organització. La quantitat presumptament defraudada per aquesta organització ascendeix a més de 100.000 euros, segons ha informat la Direcció en un comunicat

.

Els fets es remunten a febrer de l'any passat, quan agents de la Brigada de Policia Judicial de la Comissaria Local d'Alcoi van iniciar una investigació sobre una cèl·lula criminal formada per quatre individus, tres homes i una dona, presumptament especialitzats en usurpar identitats de terceres persones , obrir comptes bancaris al seu nom i utilitzar-les per perpetrar tota mena d'estafes utilitzant mitjans telemàtics.





Per això, a tots els detinguts se'ls van imputar presumptes delictes d'estafa, usurpació de l'estat civil, descobriment i revelació de secrets, falsedat documental i pertinença a grup criminal.





Sembla que els ara detinguts contactaven amb les víctimes mitjançant portals webs especialitzats en lloguers de vacances i un cop obtenien la seva documentació obrien comptes bancaris per cometre estafes per internet





El modus operandi d'aquesta organització criminal consistia a contactar amb les víctimes mitjançant portals webs especialitzats en lloguers de vacances d'habitatges. Els presumptes estafadors s'interessaven pels anuncis que oferien, negociaven les quantitats a abonar per la seva lloguer i es sol·licitava a terme de les negociacions intercanviar fotografies de les seves documentacions personals per formalitzar la transacció.





En la majoria dels casos, les víctimes accedien a això i remetien la seva documentació de forma telemàtica mitjançant diferents aplicacions de missatgeria.





Un cop els autors tenien en el seu poder fotografies de la documentació personal d'aquestes persones, obrien per internet, sense el seu coneixement, comptes bancaris en diverses entitats. S'activaven aquests comptes en les seves respectives Banques Online amb uns números de telèfons que havien contractat prèviament amb altres identitats fictícies.





A continuació, remetien les targetes SIM telefòniques al seu país d'origen, Romania, mitjançant una empresa de missatgeria, on les utilitzaven per operar amb els comptes.





Un cop posseïen el control absolut dels comptes bancaris, els estafadors les utilitzaven per cometre estafes per internet, centrades sobretot en els lloguers de vacances, per a això s'inserien anuncis amb preus molt atractius en pàgines especialitzades a l'objecte d'atreure un major nombre de víctimes .





Els perjudicats, un cop pactades les quantitats oportunes, abonaven la reserva en un número de compte bancari que li proporcionava el Grup criminal, tractant-se d'una de les que havien obert de forma fraudulenta. Les víctimes, un cop s'adonaven de l'engany, van interposar la pertinent denúncia.





D'aquesta manera, la víctima a la qual havien suplantat la seva identitat es convertia en principal sospitosa de cometre l'estafa ja que el seu nom figurava com a titular del compte bancari.





Un cop realitzada l'oportuna investigació, i després d'haver judicialitzat la causa en molts casos, el titular del compte bancari apareixia com el principal sospitós d'haver comès el delicte i rebia citacions judicials per prestar declaració en seu judicial en qualitat de investigat per uns fets dels quals no tenia cap coneixement ni participació.





Gràcies a la tasca realitzada pels investigadors es va aconseguir vincular els fets que se'ls atribuïen a l'activitat del grup criminal.





En el registre domiciliari realitzat pels agents, es van trobar aproximadament, entre d'altres indicis, cent targetes SIM, utilitzades totes elles per a les finalitats descrites, així com documents d'identitat espanyols falsificats amb les dades de dos dels detinguts.





Un cop finalitzada la investigació s'ha pogut identificar un total de 59 víctimes. A la majoria d'elles els havien usurpat les seves identitats i obert comptes bancaris al seu nom i les restants directament havien estat estafades.





D'altra banda, s'ha pogut comprovar que el presumpte grup criminal movia unes quantioses quantitats de diners. S'ha constatat una gran quantitat de transferències bancàries, per un muntant superior als 100.000 euros.





Tres dels detinguts van ser posats a disposició del Jutjat d'Instrucció Número UN dels d'Alcoi. La Jutgessa titular va decretar ingrés a la presó preventiva per a tots els implicats, on romanen actualment dos d'ells a l'espera del judici oral.