El Corte Inglés garanteix als sindicats voluntarietat i bones condicions econòmiques en la retallada de plantilla

El Corte Inglés, amb diverses botigues a Catalunya, ha avançat als sindicats que el procés de reorganització de l'empresa amb un pla voluntari de baixes que afectarà 3.000 treballadors, més d'un 4% de la plantilla, es realitzarà "amb el màxim diàleg i buscant mesures "positives" com les "bones condicions econòmiques".





El Corte Inglés (EP)





La companyia ha indicat que "el seu pla de reorganització futur ha de buscar la viabilitat de la companyia, el seu posicionament en un mercat canviant, la reordenació del món del retail i la seva nova dimensió després de l'impacte de la venda en línia", segons ha informat la comissió sindical en un comunicat després de reunir-se amb l'empresa.





La setmana que es constituirà en acte formal la comissió negociadora i posteriorment aquesta comissió iniciarà les negociacions amb l'empresa per compassar les mesures, fent-les "el més atractives possibles a la plantilla".





Aquest moment de reorganització i ajust de la plantilla ve després del tancament de Linares i la reorganització de Guadalajara, així com de les notícies de més centres afectats per tancament, que ha provocat una "allau d'inquietud" a la plantilla, segons han assegurat els sindicats.

Davant d'això, CCOO, Fasga, Fetico i UGT han assegurat que la seva posició enfront de l'empresa serà "clara i contundent" buscant unes condicions de sortida de plantilla per sobre de límits legals i amb possibilitats d'adscripció voluntària des de qualsevol punt d'Espanya , de manera que aquest ajust de plantilla no es realitzi "de manera traumàtica sinó harmonitzada amb els interessos de les persones".





El pla voluntari de baixes dissenyat per El Corte Inglés afectarà un màxim de 3.000 empleats, dels quals 2.500 seran treballadors dels centres comercials i 500 pertanyents als serveis corporatius, el que suposa més d'un 4% de la plantilla, integrada per uns 63.000 treballadors.





La companyia ja es va acollir al març de 2020 a un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) per causa de força major per a un total de 25.900 empleats, després de decretar el Govern l'estat d'alarma per frenar l'expansió del coronavirus.





Aquest ERTO va afectar per tant a gairebé el 29% de la plantilla total del grup, que ascendeix una mica més de 90.000 empleats. Així, es van veure afectats 22.000 treballadors dels grans magatzems d'El Corte Inglés, 2.000 empleats de la cadena de moda Sfera i 1.900 empleats de Viatges El Corte Inglés.





Després decretar l'estat d'alarma a Espanya per frenar l'expansió del coronavirus, el grup El Corte Inglés s'ha vist obligat a tancar tots els seus centres a Espanya, deixant únicament operatives totes les seves àrees d'alimentació i productes de primera necessitat.





El Corte Inglés va tornar al resultat brut d'explotació (Ebitda) positiu en el segon trimestre del seu exercici fiscal (entre l'1 de juny i el 31 d'agost), fins a situar-se en 64 milions d'euros gràcies a la reobertura de botigues i a la venda línia, que va registrar una alça del 124% en aquest trimestre. La xifra de negoci consolidada durant aquest període es va situar en 2.817.000, amb un benefici brut de 811 milions d'euros.