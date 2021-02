La policia birmana dispersa amb gasos lacrimogens i bales de goma una nova protesta a Rangun

La policia birmana ha emprat gasos lacrimogens i bales de goma per dispersar en les últimes hores, una nova protesta contra la junta militar colpista, aquesta vegada a la ciutat de Rangun, la més gran del país, on diverses persones haurien estat detingudes, segons testimonis de la reacció policial a mitjans locals.









EUROPAPRESS





"La policia antiavalots ha dissolt els manifestants anticolpistes per segon dia consecutiu als encreuaments de Hledan i Myaynigone, punts clau de les concentracions a Rangun", segons ha fet saber el portal de notícies Myanmar Now.





Fins i tot als periodistes que informaven sobre les protestes els han tocat els trets de la Policia, segons les fonts del mateix portal. Una d'elles, Kay Zon New, del mateix mitjà, ha estat arrestada i es troba en un "parador desconegut", d'acord amb la informació de Myanmar Now a Twitter.





Un total de sis persones haurien estat arrestades durant aquests incidents, encara en curs, d'acord amb la informació provisional que ha proporcionat el mitjà.





En un altre ordre de coses, Nacions Unides ha recordat que el cop d'Estat ha degradat la situació de conflicte en altres zones del país, força remotes.





Per exemple, més de 2.000 persones van ser desplaçades al nord de l'estat de Shan al febrer a causa dels enfrontaments entre les Forces Armades birmanes i organitzacions ètniques armades. Segons els informes, nou civils van morir i vuit van resultar ferits, inclosos nens, en enfrontaments a dues ciutats del nord de Shan, el 5 de febrer.





Així mateix, les organitzacions humanitàries han demostrat la seva preocupació sobre la situació al sud-est del país, on més de 5.000 persones estan desplaçades a l'estat de Karen i la regió de Pegu a causa dels enfrontaments entre l'exèrcit i l'Unió Nacional Karen.





"No hi ha cap justificació per a les accions dels militars, i hem de continuar demanant la revocació d'aquesta acció inadmissible, esgotant tots els canals collectius i bilaterals per restaurar el camí de Birmània cap a la reforma democràtica", ha lamentat el portaveu de la Secretaria General de l'ONU, Stéphane Dujarric.