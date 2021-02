Multa per als candidats de Podem Laredo (Cantàbria) detinguts per tenir una plantació de marihuana

El jutge ha condemnat al pagament d'una multa per defraudació de fluid elèctric als dos candidats de Podem Laredo que concorrien a les últimes eleccions, tot i que els absol de delicte contra la salut pública que se'ls va imputar després de ser detinguts, dies abans dels comicis , per tenir en un xalet d'Ampuero una instal·lació condicionada per cultivar 500 plantes de marihuana.





Els acusats, que van ser arrestats per la Guàrdia Civil al costat de dues persones més, han estat condemnats pel Jutjat Penal número 2 de Santander com a responsables de defraudació de fluid elèctric al pagament de 540 euros cadascun, a raó d'una quota diària de 6 euros durant tres mesos, el mínim legal. La quantia és la meitat de la que demanava la Fiscalia, que també sol·licitava una altra multa 4.000 euros i dos anys de presó per l'altre delicte.





La sentència, a la qual ha tingut accés Europa Press, ha aplicat l'atenuant de reparació de dany dels condemnats, Rocío Pérez Trueba, número dos de la candidatura de Podem, i Jacob San Emeterio, que concorria en el lloc nombre vuit.





Tots dos van ser detinguts el 15 de maig de 2019, és a dir, onze dies abans de la cita amb les urnes, motiu pel qual van abandonar el partit i es van comprometre a renunciar a la seva acta de regidor si resultaven elegits, ja que a aquestes altures ja no es podia modificar la llista electoral. Finalment, el partit morat no va obtenir cap representant municipal.





EFECTES REGISTRATS I CONFISCATS





La decisió, dictat pel jutge José Hoya Coromina i contra el que cap recurs d'apel·lació, considera provat que els dos principals acusats, que eren parella i no tenien antecedents penals, van realitzar des d'octubre de 2018 a maig de 2019 en l'habitatge d'Ampuero , que era de la seva propietat, tasques de cultiu de "nombroses" plantes de marihuana usant per a això "multitud" d'estris.





Així, en l'entrada i registre del domicili, els agents van localitzar efectes relacionats amb el cultiu il·lícit de drogues, com gairebé 400 testos, filtres, extractors, temporitzadors, transformadors, llums incandescents, tubs per a ventilació o dues bosses que contenien fulles de marihuana . També hi havia armaris per al cultiu, una bàscula, una màquina d'envasat al buit, garrafes de fertilitzant i terra.





El pes net de la substància intervinguda --fulles de cànnabis, que no causen greu dany a la salut- era de 1.660 grams, amb una riquesa del 3,4 per cent, pel que el seu valor ascendia a 2.473 euros.





Per al cultiu, els llavors candidats de Podem Laredo van comptar amb la col·laboració dels altres dos encausats i van procedir a realitzar connexions il·legals a la xarxa elèctrica, obtenint així subministraments sense abonar el preu corresponent durant vuit mesos.





La companyia subministradora va quantificar el perjudici en 6.766 euros i encara que al principi exercia l'acusació particular, va renunciar a les accions legals al rebre l'import que reclamava.





PER CONSUM PROPI





La resolució judicial destaca que l'encausat va reconèixer que la plantació 'indoor' intervinguda en l'habitatge era seva, però per al seu propi consum, i va admetre també l'existència de l'enganxi il·legal, ja que si bé va dir que havia fet un "amic" seu, es "aprofitava" de la mateixa.





Subratlla també la sentència que els testimonis no van apreciar "cap acte" que pogués induir-los a "sospitar" que l'acusat s'estava dedicant al tràfic il·lícit, més enllà del nombre de plantes confiscades. Així, no es van localitzar anotacions pròpies d'aquesta activitat, tan sols un manual de la plantació d'un sistema com l'intervingut.





A més, apunta la sentència, no existien indicis de plantacions precedents i l'implicat va assegurar que era la primera vegada que ho feia. Tampoc es pot sostenir que el destí del confiscat -fulles- era el tràfic de drogues, ja que només es consideren productes cannàbics els cabdells i fulles adherides als mateixos.





Amb tot això, el magistrat conclou que la quantitat intervinguda era "destinada al propi consum", de manera que els absol de delicte contra la salut pública, encara que els condemna a una multa per la defraudació de fluid elèctric.