L'oposició veneçolana insta Espanya a liderar la pressió internacional per a la convocatòria d'eleccions

L'opositor Antonio Ecarri, designat ambaixador a Espanya pel president autoproclamat de Veneçuela, Joan Guaidó, ha emplaçat aquest dissabte a Espanya a liderar la pressió internacional per a la celebració d'eleccions lliures a Veneçuela i ha agraït a la ministra d'Afers Estrangers, Arancha González Laya, la seva a la regularització de migrants veneçolans a Colòmbia.





Nicolás Maduro (EP)





Ecarri "es reafirma en la necessitat que les nacions democràtiques continuïn fent pressió perquè a Veneçuela se celebrin eleccions lliures, verificables i amb observació electoral internacional, i de la importància que Espanya lideri aquest procés", ha apuntat l'oficina de Ecarri a un comunicat.





"Fem vots perquè Espanya continuï abanderant la defensa de la llibertat i la democràcia a Iberoamèrica, en acord amb la UE i la nova administració del President Joe Biden", ha declarat Ecarri.





En aquest sentit, ha destacat que "ningú pot posar un morrió als països lliures perquè no responguin a la inquietud que significa la dictadura a Veneçuela", en referència a l'expulsió de l'ambaixadora de la UE, Isabel Brilhante Pedrosa, i la amenaça d'expulsió als representants de les missions diplomàtiques d'Espanya, França, Alemanya i Països Baixos, els que Ecarri trasllada "la solidaritat de Govern legítim de Veneçuela".





VISITA DE GONZÁLEZ LAYA A COLÒMBIA





A més, Ecarri ha manifestat el seu agraïment a la ministra González Laya per la seva visita a Colòmbia i pel seu suport a la decisió de Colòmbia d'obrir una via per a la regularització dels migrants veneçolans.





"Els veneçolans dins i fora de Veneçuela agraïm el gest solidari de la ministra Arancha González Laya d'atendre als nostres compatriotes migrants a Colòmbia", ha apuntat.





González Laya ha expressat el seu suport a l'Estatut de Protecció Temporal que crearà Colòmbia per regularitzar veneçolans migrants. "En aquest viatge, González Laia no només va constatar les terribles condicions de vida dels nostres paisans, sinó que va agrair al president Duc seva valenta decisió d'atorgar-li protecció jurídica als nostres connacionals".





Així mateix, Ecarri ha expressat el seu "agraïment" al Govern d'Espanya pel "esforç en canalitzar els recursos recaptats en la conferència internacional de donants en suport als migrants veneçolans celebrada al maig de 2020", la segona edició liderarà aquest any Canadà.





Un dels objectius de la visita de González Laya a Colòmbia, i que sembla haver molestat particularment a Caracas la llum dels comentaris realitzats per alts càrrecs de Govern de Nicolás Maduro, és "reconèixer l'esforç gran i generós" que ha fet Colòmbia a l'acollir més de 1,7 milions de veneçolans "en un moment en què altres països tanquen portes i erigeixen murs", en paraules de la pròpia ministra.





González Laya té previst viatjar aquest dissabte a Cúcuta, a la frontera amb Veneçuela, per poder "veure de primera mà" la situació dels migrants veneçolans, visitant alguns projectes recolzats per l'AECID.