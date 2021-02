El conseller d'Interior condemna la violència "desbocada i inaudita" amb la la crema del furgó de la Urbana

El conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Sampe r, ha condemnat "tots els actes violents que s'han tornat a registrar aquest dissabte a Barcelona. Especialment greu l'incendi d'una furgoneta de la Guàrdia Urbana"





Sàmper ha admès que la violència està "desbocada" i ha qualificat de "inaudita" l'espiral dels últims dies.





El conseller d'Interior condemna els disturbis de Barcelona i "especialment" la crema de l'furgó de la Urbana @EP





El titular d'Interior ha remarcat que ha parlat amb l'alcaldessa de Barcelona emfatitzant que "no hi pot haver espai per a aquesta violència reiterada. Suport a Guàrdia Urbana, Mossos, SEM i Bombers".