Els nens que compleixen amb l'horari per anar a dormir seran adults més reeixits

Els nens que compleixen amb l'horari per anar a dormir seran adults més exitosos.Un estudi científic revela que tenen millors habilitats matemàtiques, de lectura i de consciència espacial segons revela Infobae.





"Vols criar els teus fills amb èxit?", Interpel·la Bill Murphy JR, autor d'el llibre How to Raise Successful Kids (Com criar nens reeixits). La resposta és simple, encara que de vegades difícil de complir: "Doneu un horari regular per anar al llit".





És que l'hora d'anar a dormir pot transformar-se en una lluita en qualsevol família, especialment en les que hi ha nens més petits. Però, explica Murphy, la ciència ho recolza: els nens que se'n van a dormir amb regularitat a edats primerenques acaben tenint millors habilitats matemàtiques, de lectura i de consciència espacial, la qual cosa pot conduir a una cascada de resultats positius.





La investigació, detalla Inc, es basa en l'estudi de 11.000 nens de 7 anys al Regne Unit. Els investigadors de l'ESRC International Centre for Lifecourse Studies in Society and Health d'Anglaterra van correlacionar el seu rendiment en les proves d'avaluació amb els seus horaris de son en la infància, als 3, 5 i 7 anys, i van descobrir que els horaris irregulars eren més comuns entre els nens de 3 anys.





A mesura que els nens creixien, els seus horaris de son es feien més consistents, però aquells els horaris de son seguien sent volàtils eren més propensos a obtenir mals resultats en les avaluacions de lectura, matemàtiques i consciència espacial.





Segons un comunicat de l'University College de Londre s, on es troba el seu centre d'investigació, a més d'estar simplement cansats, els investigadors van teoritzar que la volatilitat dels ritmes corporals i la privació de la son "soscaven la plasticitat de el cervell i la capacitat d'adquirir i retenir informació ".





Tots els nens d'aquest estudi sobre el son formaven part de l'Estudi de Cohorts de l'Mil·lenni, que va realitzar un seguiment dels nens nascuts al Regne Unit a partir de l'any 2000.





Els Cohorts de Naixement Britàniques, que són probablement els estudis longitudinals més complets de la història de la humanitat, i la font de les dades estudiades pels investigadors en aquest cas. Des de 1946, els investigadors britànics han seguit a més de 70.000 nens des del seu naixement, anotant tot, des de la quantitat de diners que els seus pares van gastar en articles de guarderia quan van néixer, fins als seus ingressos i riquesa als 30 anys ...





"Per descomptat, hem de tenir en compte al nostre vell amic, correlació contra causalitat", explica l'autor de la columna. És que, adverteix, és molt possible que els nens amb horaris de son irregulars tinguin més probabilitats de compartir una altra característica comuna, o potser diverses, que els porti a rendir menys en aquestes avaluacions.





Potser els nens amb horaris de son irregulars també tenen menys probabilitats de rebre menjars nutritives de forma regular, o de tenir un lloc net i còmode per fer els deures. O potser és que els pares que insisteixen en un horari regular per anar al llit són també propensos a insistir en un altre factor que hem vist que condueix a l'èxit dels nens: fer-los realitzar tasques.





"Res d'això passa en el buit", adverteix Murphy. Un altre estudi, aquest cop de la Universitat de Michigan va revelar que entre els adults -metges que feien pràctiques en hospitals i que van acceptar registrar els seus estats d'ànim i els seus patrons de somni- l'hora d'anar a dormir tenia una forta relació amb els estats d'ànim i els símptomes de depressió.





Una investigació de la Universitat de Michigan va revelar que l'hora d'anar a dormir tenia una forta relació amb els estats d'ànim i els símptomes de depressió en adults.





Els que es ficaven al llit a la mateixa hora se sentien millor i mostraven menys símptomes de depressió.





Curiosament, no importava si es ficaven al llit al matí o intentaven compensar la manca de son els caps de setmana. Va ser l'estructura dels patrons de son el que va predir l'estat d'ànim, a diferència de la quantitat o la qualitat de la son.