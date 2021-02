Vaga Feminista farà una "manifestació estàtica" a Barcelona pel 8M

El col·lectiu Vaga Feminist a ha convocat una "manifestació estàtica" al passeig de Gràcia de Barcelona per commemorar el Dia Internacional de la Dona el dilluns 8 de març i mobilitzacions descentralitzades en diverses localitats catalanes el diumenge anterior.





La concentració a la capital catalana se celebrarà "amb totes les mesures de seguretat" i tindrà aforament limitat, de manera que el col·lectiu ha insistit en la necessitat d'inscriure per Internet, han informat els responsables de la convocatòria.





La Generalitat permet les mobilitzacions comunicades i amb mesures de seguretat @E P





La manifestació estàtica de dilluns es celebrarà a les 18.30 sota el lema 'Juntes, diverses i rebels. Juntes imparables 'i distribuirà als participants en vuit trams entre la Gran Via i l'avinguda Diagonal: dos trams seran mixtes i 6 no mixtos, i tindran capacitat per a unes 450 persones cada un.





Les accions previstes per al diumenge 7 són "passejades feministes" i no mixtos, i es celebraran a les 10.30 en barris de Barcelona ia localitats com Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), Reus (Tarragona) i la Granadella (Lleida), sota el lema 'Volem caminar tranquil·les de dia i de nit'.





PERMESA, AMB LIMITACIONS





Fonts de la Conselleria d'Interior de la Generalitat han indicat que estan permeses totes les manifestacions que s'hagin comunicat prèviament mitjançant un formulari electrònic "en exercici de el dret de reunió", tot i que s'haurà de limitar l'aforament i respectar les mesures de seguretat, a causa de la pandèmia de l'coronavirus.





En aquest sentit, des de la Generalitat han recordat que les normes vigents de l'Procicat pel que fa a el dret de reunió, amb data de el 6 de gener de al 2021, obliguen a mantenir una distància mínima de 1,5 metres entre els assistents --2,5 metres quadrats per participants-- i es limiten les concentracions a espais oberts.





A més, la manifestació no es podrà desenvolupar a menys de 200 metres de centres de caràcter social o sanitari, s'haurà de mantenir l'ús de la màscara en tot moment, es fomentarà la higiene de mans amb gels hidroalcohòlics, no es permetrà l'ús de pancartes compartides, i estarà prohibit el consum d'aliments o begudes.