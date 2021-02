Sota el lema "Prou! centrem-nos en la recuperació ", les organitzacions empresarials catalanes preparen un gran acte reivindicatiu pel proper dijous dia 4 a Barcelona. Els atacs als comerços durant els actes vandàlics a la capital catalana han fet vessar el got de la seva paciència.





Els convocants exigiran als governs espanyol i català que aparquin als seus divisione es i focalitzin els esforços en salvar les empreses que veuen amenaçada la seva supervivència com a conseqüència de les restriccions imposades per la covid i l'escassetat d'ajudes públiques en comparació amb el que estan fent altres països europeus.





Els atacs als comerços omplen el got de la paciència de l'empresariat @EP





En l'acte de protesta participaran les dues patronals catalanes, Foment del Treball i Pimec, al costat d'altres entitats representatives de l'món econòmic català com el Cercle d'Economia o la UFEC, la Unió de Federacions Esportives.





L'objectiu és expressar el malestar davant el que les patronals entenen una falta d'atenció de les governs cap a les empreses, que compromet la recuperació postcovid. La gota que ha fet vessar el got han estat els recents aldarulls i atacs a comerços, sobretot al centre de Barcelona. El president de Foment, Josep Sánchez Llibre, ha reiterat en les últimes hores la seva indignació davant un situació desbocada amb pèrdues econòmiques de gran magnitud





El líder de la patronal catalana ja ha advertit que es planteja una "revolta pacífica" de l'empresariat per defensar l'economia si no hi ha un nou Govern a Catalunya fort i cohesionat que posi en valor l'economia productiva. També va reclamar a el futur Govern que governi per a tots els catalans i resolgui el conflicte polític entre Catalunya i la resta d'Espanya.