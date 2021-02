Gairebé 800 treballadors han abandonat ja Banc Sabadell en el marc del pla d'ajust

Gairebé 800 treballadors han abandonat ja Banc Sabadell en el marc de el pla d'ajust voluntari que està executat l'entitat, mentre que les aproximadament 1.000 sortides restants tindran lloc durant el mes de març.





El pla pactat entre Sabadell i els representants treballadors, amb el qual el banc vol estalviar uns 115 milions d'euros en costos anuals, preveu que 1.817 persones deixin voluntàriament l'entitat.





Aquest diumenge s'han fet efectives al voltant de 700 sortides, que se sumen a les 14 jubilacions anticipades de el passat mes de desembre i les prop de 70 desvinculacions es van produir durant el gener.





Per tant, encara queden prop de mil empleats que abandonaran Sabadell el proper 31 de març. Per garantir la continuïtat de determinats negocis, quedaran set treballadors 'residuals' inclosos en el pla que no sortiran fins a l'abril.









Gairebé 800 treballadors han abandonat ja Banc Sabadell en el marc de el pla d'ajust @EP





El pla d'ajust, que consisteix en sortides voluntàries i no en un ERO, avança segons el previst, de manera que la pràctica totalitat dels adherits estarà fora de Banc Sabadell en el primer trimestre de 2021.





Un cop completades les sortides, el banc haurà de reorganitzar les aproximadament 1.500 activitats que realitzaven les 1.817 persones que s'apartaran de l'entitat entre els 16.000 treballadors que seguiran en plantilla.





Per a això, Sabadell està anticipant diferents plans de gestió i mobilitat interna, com l'acompanyament de comercials o el retorn equips de servicing a oficines, entre d'altres.





LES CONDICIONS PACTADES





Per a les sortides voluntàries, sindicats i banc van signar una indemnització de 35 dies per any treballat i un màxim de dues anualitats. En el cas de les prejubilacions, es va establir el 75% de l'salari anual fins als 63 anys, amb un màxim de 280.000 euros per als nascuts entre 1958-1961, i de 300.000 euros per als nascuts entre 1962-1964.





Davant la incertesa de el marc laboral, el banc es compromet a cobrir un any de l'pagament a la Seguretat Social en el cas que es retardi la primera edat de jubilació anticipada, ara en els 63 anys.





Als que es jubilin anticipadament a partir dels 63 anys, els ofereix el 10% (per a nascuts abans de 1956) o el 20% (per a nascuts entre 1956 i 1957) de l'salari anual.