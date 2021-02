Cs no descarta demanar responsabilitats penals per deixar els policies "als peus dels cavalls"

El líder de Cs a Cataluny a, Carlos Carrizosa, ha declarat aquest diumenge que el partit no descarta demanar "responsabilitats penals per als comandaments que estan deixant als policies als peus dels cavalls".





En declaracions a L'Hospitalet de Llobregat, on ha assistit als actes pel Dia d'Andalusia, Carrizosa ha condemnat els aldarulls "atiats per un partit polític, per la CUP, i pels seus cadells".





"No podem permetre que Junts i ERC, encara en el govern en funcions, facilitin que els radicals s'apoderin dels carrers i posin en perill la vida dels policies que ens protegeixen a tots", ha declarat.





Ha qüestionat que la policia hagi rebut "l'ordre de no identificar i de no practicar detencions" en els talls de l'AP7, i ha anunciat que demanarà informació a Parlament.





Samper "HIPÒCRITA"





Ha qualificat de "batasunització indignant" les declaracions de la Dolors Sabater (CUP) a Rac 1 aquest diumenge davant els aldarulls i ha acusat el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, de ser un hipòcrita.





"No li correspon condemnar, sinó actuar i protegir els policies i als ciutadans assetjats pels radicals", ha dit.





Ha reivindicat una catalanitat plural i ha condemnat "els discursos hispanófobos, que han abundat en els últims temps a Catalunya, i que són sobretot patrimoni de Junts", segons ell.





També ha criticat el Govern de PSOE i l'oposició de PP: "La regeneració no és la cacicada que estem veient de el bipartidisme de PP i de PSOE per repartir-se els jutges, ni tampoc el mercadeig que estem veient per repartir-RTVE".





En el Dia Mundial de les Malalties Rares, ha dit que Cs ha registrat al Congrés dues iniciatives per afavorir i ajudar aquestes persones: la primera mesura planteja compensar les despeses de desplaçament i allotjament quan van als tractaments fora de la seva província, i la segona vol afavorir la conciliació laboral de les famílies afectades.