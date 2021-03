El 25% dels negocis de restauració de Barcelona ha tancat per sempre

En tot just uns dies, el 14 de març, es complirà un any des que Pedro Sánchez decretés l'estat d'alarma a tot el territori espanyol per l'avanç del Covid-19. Les conseqüències econòmiques del tancament de país són conegudes per tots: el PIB espanyol va caure un 11% el 2020 i el català, unes dècimes més (- 11,4%). No obstant això, el tancament de la restauració ha invisibilitzat les conseqüències que aquesta caiguda té en l'economia real: Quants locals seguiran tancats quan se suprimeixin les restriccions? Segons el Gremi de Restauradors, el 25% ha fet fora el tancament per sempre.





Local tancat a Catalunya (EP)





A Catalunya, el 74% del PIB correspon al sector serveis, una activitat econòmica fortament depenent del turisme - Catalunya és la primera destinació dels turistes internacionals que visiten Espanya-. La recuperació en aquest sector, de moment, es veu molt llunyana i per tant, una gran part del PIB català es troba en risc de col·lapsar.





Roger Pallarols, president de Gremi de Restauradors de Barcelona, afirma a El Economista que 2020 ha estat "un any negre". "" Des del punt de vista econòmic és un any fallit. Cada dia hi ha més destrucció empresarial, més desocupació i es constata que Barcelona queda en una situació molt preocupant ", assegura al diari econòmic.





El president del Gremi no coneix exactament quants locals de restauració a Catalunya han tancat per no tornar a obrir mai més, però s'estima que pot arribar al 25% dels negocis. "Abans del Covid hi havia uns 9.500 locals a Barcelona i a dia d'avui creiem que un 25% ha tancat definitivament", assegura a El Economista.





"Si no es posa fre a aquestes polítiques de restriccions la xifra pot arribar a multiplicar-se i es podrien perdre al voltant del 50% dels establiments", alerta Pallarols.





"Moltes empreses no poden resistir més i encara queden mesos d'obstacles per davant", explica Anna Pruna, presidenta del Indescat. "Si el Govern no rectifica, no quedarà res per salvar", lamenta.