Aznar reconeix que el PP no està en "el seu millor moment" i minimitza el canvi de seu de 'Gènova'

L'expresident de Govern José María Aznar ha reconegut aquest diumenge que el Partit Popular "no està en el seu millor moment" i ha minimitzat la decisió de l'actual direcció del partit de canviar de seu per "trencar amb el passat". "Si es vol canviar de casa, ja que es canvia", ha respost.





José María Aznar (EP)





En una entrevista al programa 'Lo de Évole' de La Sexta, Aznar ha recordat que durant la seva etapa a front del PP va unir "tot el que estava a la dreta" de PSOE i es va convertir en un dels partits "més importants de Espanya "i de" els més influents a Europa ". "Quan vaig marxar lliuri un PP en un espai electoralment unit", ha sostingut, al temps que ha dit que caldrà preguntar-li als dirigents posteriors pels motius de la desunió del centredreta.





Sobre si el PP està en el pitjor moment de la seva història, Aznar ha contestat que "per descomptat". "No és el millor moment. No és la nostra millor hora, però els partits segueixen. Tenen els seus punts alts i baixos", ha dit.





En aquest punt, ha defensat que el PP, "com tots els partits", tenen els seus "encerts i errors". "No està fet de gent perfecta, sinó d'éssers humans que no són perfectes, i que han fet coses bé i malament", ha aclarit Aznar, que ha negat que el Partit Popular sigui una "organització delictiva". "És inacceptable i inadmissible", ha tancat.





"Ni la prosperitat, la democràcia i l'estabilitat d'Espanya es poden escriure sense el PP. Està per sobre de qualsevol episodi concret", ha declarat, al temps que ha minimitzat el canvi de seu del carrer Gènova qualificant-lo de "mudança". "Si es vol canviar de casa un, ja que es canvia", ha indicat.





NEGA HAVER REBUT sobresous





Preguntat per una presumpta caixa 'B' durant la seva etapa, Aznar ha dit que no coneixia "semblants coses" sobre corrupció i que de saber-ho, "ho hagués evitat". "Els que he conegut (actes de corrupció) els he corregit de manera dràstica", ha assenyalat, al temps que ha reconegut que "algunes persones" van poder dur a terme "alguna acció irregular" durant la seva etapa. "Però que s'estengui a una organització i a una causa general en contra de PP, em sembla injust i inacceptable", ha expressat.





"Reivindico aquesta història que té més llums que ombres", ha insistit Aznar. A més, ha negat amb rotunditat haver rebut sobresous. "No he rebut mai un sobresou", ha afirmat Aznar. Sobre si posaria la 'mà al foc' per l'expresident Mariano Rajoy, ha contestat: "Poso la mà al foc per mi. Els altres que posin la mà al foc on vulguin".





Pel que fa a la investigació de la Unitat Central de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) a contractes del Govern d'Aznar en el marc de la 'Caixa B' de PP, ha reclamant que si es vol investigar "que les investiguin, sense cap problema" . Finalment, ha defensat que ell no tenia cap responsabilitat en aquest sentit. "Tenia la responsabilitat de guanyar les eleccions i ser president de Govern", ha apuntat.