Detenen a Josep Maria Bartomeu pel 'Barçagate'

Els Mossos d'Esquadra han detingut a l'expresident del FCBarcelona Josep Maria Bartomeu en el marc de l'operació 'Barçagate'. El cos policial també ha realitzar un registre a les oficines del club.





També han estat detinguts Óscar Grau, director executiu del club, i Román Gómez *Pontí, responsable dels serveis jurídics. No es descarten més detencions, segons ha explicat en la SER Anna *Punsí.









@EP





Els agents estan inspeccionant la seu de el club blaugrana per requisar documentació sobre els comptes de l'entitat durant la presidència de Josep Maria Bartomeu.





En plena incertesa sobre el futur de el club després de la sortida de Bartomeu, hi ha un 'forat' en els comptes de l'entitat de 271 milions, equivalents a un terç dels ingressos l'última temporada, a cobrir ja entre aquest any i el que ve .









D'acord als estatuts de club, la Junta Directiva està obligada a restituir les pèrdues en què pugui incórrer la institució en el termini de dos exercicis, equivalents a cent milions abans d'impostos en l'exercici 2019-2020 segons els últims comptes presentats per el club (en què el projecte de 815 milions d'el nou Espai Barça, que es finançarà via bons, no computa com a deute).





Els estatuts també obliguen la Junta a mantenir un nivell d'endeutament net inferior a dues vegades l'Ebitda. D'acord a les últimes comptes presentats pel club, l'Executiva de Bartomeu hauria de cancel·lar deute per valor de 171 milions aquesta mateixa temporada (i això segons la interpretació que fa la pròpia gestió del seu volum de deute net).