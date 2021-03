Les biblioteques de Terrassa s’adapten per oferir cicles i activitats de forma telemàtica

La xarxa de biblioteques municipals de Terrassa, BCT Xarxa, ha adaptat bona part dels cicles, activitats o tallers que desenvolupa durant tot l’any a un format virtual davant la impossibilitat de poder portar a terme aquestes iniciatives presencialment a les biblioteques.





Biblioteca Central de Terrassa (Google Maps)





D’aquesta forma, la programació del cicle «Acosta’t a la lectura» es podrà seguir de forma telemàtica adaptant els seus continguts i mantenint la seva oferta d’activitats per fer arribar a tota la ciutadania les diferents propostes culturals que s’han organitzat des de les biblioteques municipals.





Segons ha explicat la regidora de cultura, Rosa Boladeras: «No podem deixar de programar i organitzar activitats culturals a la ciutat. La pandèmia ha condicionat molt la nostra vida, però la cultura, en tots els seus àmbits i formes és ara més necessària que mai. I les biblioteques municipals, són uns dels equipaments culturals més dinàmics, més utilitzats pels terrassencs i les terrassenques i autèntics pols de generació cultural. Per això treballem per tal de poder oferir el màxim nombre d’activitats possibles, de forma segura, adaptant-les i fent-les accessibles a tota la ciutadania»





L’objectiu d’aquest conjunt d’activitats és fomentar la lectura i donar eines a les persones participants per millorar els seus processos de lectura i de creació literària i establir, al mateix temps, un punt de trobada on compartir l’experiència lectora enriquint la vida cultural de la ciutat.





Entre les diferents activitats que s’ofereixen destaquen tallers i clubs de lectura tant de narrativa com d’assaig, clubs de lectura en idiomes, clubs de lectura per a adults sobre literatura infantil i juvenil, clubs de lectura adreçats a públic juvenil, fins a 11 clubs de lectura adreçats als infants, tallers d’escriptura creativa o de novella negra o històrica, entre altres propostes.





A més, es mantenen també activitats com la Filoteca, un cicle de sessions de lectura que tracten la Filosofia d'una manera molt divulgativa i pensada per a tothom. Cada sessió estarà conduïda per un especialista en filosofia d’algun dels centres educatius de la ciutat i girarà al voltant de la lectura prèvia d'una obra de contingut filosòfic convidant també a la participació activa dels lectors.





Les persones interessades en participar del cicle «Acosta’t a la lectura» hauran de formalitzar la seva inscripció a la biblioteca corresponent per telèfon, correu electrònic o presencialment.

Trobareu més informació sobre el cicle «Acosta’t a la lectura» al següent enllaç: https://www.terrassa.cat/acostat





L’hora del conte





El cicle «l’hora del conte», adreçat a nens i nenes a partir de 3 anys, també ha adaptat les seves sessions, que durant el primer semestre d’aquest any es podran seguir de forma telemàtica amb l’objectiu que els infants de la ciutat puguin continuar endinsant-se en el màgic món dels llibres i dels contes. Així, del 24 de febrer al 26 de maig s’han programat 4 sessions que es podran seguir de forma virtual, a partir de les 18 h i a través del perfil d’Instagram de la bct xarxa (@bctxarxa) .





Més informació sobre el cicle «L’hora del conte»: https://www.terrassa.cat/conte