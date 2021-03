Catalunya preveu que la variant britànica sigui la predominant aquesta primera setmana de març

El secretari de Salut Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, ha explicat aquest dilluns que la Conselleria de Salut preveu que a finals d'aquesta setmana la variant britànica del Covid-19 sigui la predominant a Catalunya.





"No estem malament però no anem bé", ha subratllat Argimon sobre la situació epidemiològica actual en declaracions a RAC1, tot i que ha assegurat que els indicadors de la pandèmia segueixen baixant.





Sobre l'impacte que ha tingut la variant britànica a Catalunya, Argimon ha dit que l'aparició de la soca ha "atenuat" el descens dels indicadors epidemiològics i assistencials de la tercera onada de la pandèmia, que esperaven més ràpid, en les seves paraules.





Pel que fa a les restriccions decretades per al control de la pandemia, Argimon ha advocat per donar "més aire" a partir de la setmana que ve als sectors econòmics i socials més afectats per les mesures.





No obstant això, el secretari no ha volgut concretar mesures fins que es reuneixi aquest dimecres el comitè tècnic del Pla de Protecció Civil de Catalunya per avaluar si relaxa alguna de les mesures actuals, encara que si que ha descartat eliminar o modificar el toc de queda.





Sobre la petició de trencar el confinament comarcal per participar en el procés electoral a la presidència del FC Barcelona, Argimon ha confirmat que ha arribat i que els tècnics l'estudiaran però s'ha mostrat contrari a la mesura: "La gent no ho entendria".