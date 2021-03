Calviño espera el passaport de vacunació abans d'estiu

Nadia Calviño (EP)





La vicepresidenta tercera d'Afers Econòmics i Transformació Digital, Nadia Calviño, ha afirmat que el passaport de vacunació "ha d'arribar abans de l'estiu", per al que els ministeris implicats tractaran d'impulsar la certificació per recuperar "com més aviat" el pols turístic, si bé ha demanat "enorme prudència" amb la Setmana Santa per no arriscar la recuperació i la campanya turística de l'estiu.



Calviño ha remarcat que el passaport de vacunació és un tema "fonamental" per a Espanya, que ha estat liderant els treballs a la UE i ella mateixa va plantejar a la reunió de divendres passat del G-20, segons ha indicat en una entrevista a TVE, recollida per Europa Press.



De fet, ha explicat que els diferents ministeris implicats en l'assumpte treballaran en els propers dies des del punt de vista tecnològic i legal per impulsar el certificat de vacunació "com més aviat" per tal de recuperar el pols turístic "tan important per al país ".



"Ha d'arribar abans de l'estiu, naturalment; Espanya és el país que té més interès", ha emfatitzat Calviño, que ha apuntat que altres països europeus, fins i tot de fora d'Europa, també estan interessats en que vegi la llum com més aviat un instrument harmonitzat per poder recuperar "amb seguretat" el turisme.



Tot i que es tracta d'un projecte que comporta "elements complexos", com el fet que la vacunació sigui voluntària i assegurar la protecció de les dades dels ciutadans, ha indicat que es treballarà en aquestes qüestions en el grup de treball format per diferents ministeris per liderar i assegurar que qualsevol estàndard que s'adopti "respon als interessos d'Espanya".



LA VOLTA DELS BRITÀNICS ANTICIPA UNA RECUPERACIÓ "MOLT POTENT"



En qualsevol cas, ha afirmat que l ' "objectiu prioritari" és reactivar el turisme i ha destacat que després de l'anunci del Regne Unit sobre la certificació de vacunació el nombre de reserves s'ha disparat davant la possibilitat que els britànics puguin tornar de viatge a Espanya.



"Són notícies molt positives, ens fan pensar que la recuperació serà molt potent, però cal donar els passos adequats per no posar en risc la recuperació", ha insistit.



Preguntada sobre els moviments de cara a la Setmana Santa, ha dit que no es tracta d'un assumpte "superficial", ja que els ciutadans estan "desitjant viatjar" i el sector turístic està pendent d'això amb "gran prudència", i ha valorat que el "bon enteniment" de les autoritats sanitàries i els sectors més afectats respecte que no cal "afanyar i posar el risc a l'estiu".



Per això, ha advocat per actuar amb "enorme prudència". "Si ens afanyem posem en risc una desescalada que de moment està anant molt bé", ha abundat Calviño, ressaltant que el ritme de vacunació ha arribat a la xifra d'un milió per setmana i s'ha aconseguit la "fita" que hi hagi més persones amb la primera dosi posada (3,6 milions), per sobre de la xifra contagiada, el que "obre una llum molt important".



D'aquesta manera, advoca per continuar actuant de manera coordinada amb les comunitats per donar "passos segurs" a la desescalada i evitar posar en risc el que s'ha aconseguit aquest any, així com amb les ajudes a empreses, després d'haver aconseguit protegir el teixit productiu, l'ocupació i les rendes de les famílies.