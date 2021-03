Més del 90% dels comerços de Terrassa segueixen totes les mesures sanitàries per a prevenir el Covid-19

L'Ajuntament de Terrassa ha informat un total de 2.187 establiments comercials dels 7 districtes de la ciutat sobre les mesures sanitàries establertes per frenar els contagis del Covid-19 en l'àmbit del comerç. La campanya es va dur a terme entre l'1 i l'11 de febrer a través de 12 equips formats per treballadors i treballadores municipals i persones voluntàries de Creu Roja que van visitar els establiments per fer un recordatori de les mesures per fer front al Covid-19 i continuar fent del comerç un espai segur, a la vegada de resoldre els dubtes que els i les comerciants poguessin tenir.





Carrer de Sant Pere, a Terrassa - GOOGLE MAPS





A banda de les tasques informatives, les visites als comerços van servir per comprovar el grau de compliment de les mesures Covid a efectes informatius i estadístics i sense ànim d’iniciar cap tipus d’actuació sancionadora. La regidora de Comerç, Jennifer Ramírez, creu que «el teixit comercial de la ciutat ha demostrat ser un sector resilient, que ha sabut adaptar-se a les dures circumstàncies que es viuen i que ha posat la salut de les persones per damunt de tot. Amb aquesta campanya hem pogut corroborar que el nostre comerç és segur. Tot el meu suport i l’enhorabona per la bona feina que està fent el sector en matèria de prevenció». De la campanya es va extreure que els establiments comercials continuen posant tots els mitjans que tenen al seu abast per donar compliment a les mesures de seguretat:





∙ El 90.99% dels treballadors i treballadores dels establiments portaven la mascareta ben posada.





∙ El 93,69% de les persones usuàries portaven la mascareta ben posada.





∙ En el 92,18% de les ocasions, es mantenia la distància de seguretat d'1,5 metres en la cua formada a l'entrada.





∙ En el 92,50% de les cues a caixa, es guardava l'1,5 metres de distància recomanats per evitar contagis per Covid.





∙ El 91,27% dels establiments disposaven de gel hidroalcohòlic en l'accés. ∙ L'aforament màxim establert als comerços es respectava en el 92,82%.





A banda de les campanyes dutes a terme, l'Ajuntament de Terrassa posa a la disposició de tots els sectors econòmics i de la ciutadania tota la informació en quant a les mesures de prevenció del Covid-19 establertes a través dels diferents serveis municipals. La pàgina web municipal ofereix, a més, tota la informació en el següent enllaç: https://www.terrassa.cat/coronavirus