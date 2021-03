Badalona ampliarà el seu passeig Marítim en el tram comprés entre el carrer de Sant Domènec i del Torrent de Vallmajor

Badalona ampliarà el passeig Marítim de la ciutat en el tram comprés entre el carrer de Sant Domènec i del Torrent de Vallmajor. Aquesta actuació té un pressupost de 3.745.567 euros i és finançada per l’Ajuntament de Badalona, que aporta 2 milions d’euros, i l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) que posa la resta dels diners. Les obres s’iniciaran al setembre de l’any 2022 i estaran enllestides en dotze mesos. L’actuació inclou un perllongament del passeig de més d’un quilòmetre que millora la connexió de la ciutat amb Montgat, el canvi de l’enllumenat, la introducció d’espais amb vegetació i nou mobiliari urbà, la implantació i adequació del carril bici i l’eixamplament de l’espai, que passarà dels 14 metres d’amplada actuals a 18 metres.





AJUNTAMENT DE BADALONA





Aquest diumenge l’alcalde Xavier Garcia Albiol va explicar el projecte d’ampliació del passeig Marítim acompanyat de representants del Grup Municipal del PSC. Durant l’acte, l’alcalde va destacar que “aquesta actuació és molt important per a la ciutat i exemplifica que per gestionar l’Ajuntament és necessari que els dos principals partits del consistori treballin plegats per fer realitat projectes de gran envergadura i que són de ciutat”. Garcia Albiol va insistir en el fet que “tant el govern com el grup municipal del PSC hem coincidit en què s’havia d’ampliar el passeig Marítim i aprofitar tots els potencials que tenim com a ciutat, ja que hi ha projectes que van més enllà dels partits polítics i que els veïns i veïnes volen que es facin realitat”. En aquest sentit, l’alcalde va explicar que “és molt important treballar diàriament per millorar la situació de tots els barris, però sense perdre de vista els grans projectes que necessitem per créixer i situar a la ciutat en el lloc que mereix”.





Per la seva part el president del PSC a Badalona, Rubén Guijarro, va explicar que “aquest és un projecte que es va consensuar amb els veïns i que farà aquest espai més amable i accessible” i va mostrar-se “molt satisfet de la collaboració entre el govern i l’oposició per tirar endavant aquesta mena de projectes de ciutat que serveixen per fer una Badalona millor”.