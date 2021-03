Investigadors de l'ICP descriuen una nova espècie de dinosaure carnívor del Pirineu

Una investigació liderada per l'Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP) ha descrit una nova espècie de dinosaure carnívor, 'Tamarro insperatus', a partir d'unes restes fòssils excavats el 2003 a la zona de la Conca Dellà (Lleida).





En un comunicat aquest dilluns, han explicat que l'os del peu trobat ha portat a determinar, en un article publicat a 'Scientific Reports', que es tracta d'un troodóntido, un grup de petits dinosaures emplomats estès per Amèrica del Nord i Àsia però desconegut fins ara a Europa.





L'investigador Albert G. Sellés ha detallat que una possible explicació per l'escassetat d'ossos d'aquests dinosaures seria que eren buits, per alleugerir el pes de l'animal en el vol: "Aquesta fragilitat dificultaria la preservació i la fossilització dels esquelets d'aquests animals ", ha dit.





L'equip d'investigació ha escollit el nom científic pel tamarro, una criatura fantàstica del folklore de Pirineu, i per la traducció en llatí de 'inesperat', donada la naturalesa esquiva de l'tamarro i per l'escassetat de restes fòssils de dinosaures carnívors al sud-oest d'Europa de fa 66 milions d'anys, tot just 200.000 anys abans que els dinosaures es extinguiesen.





La seva presència al sud dels Pirineus "reforçaria la hipòtesi actual que a la fi de l'Cretaci es van succeir diverses onades migratòries de dinosaures provinents d'Àsia cap a Europa", ha abundat l'ICP.





A partir de la informació que es va recollir en l'excavació --compartía espai amb altres dinosaures grans-- s'ha pogut establir com a molt probable que Tamarro fos un dinosaure carronyer o un depredador de petits rèptils, mamífers i fins i tot insectes, però difícilment hauria intentat atacar un animal molt més gran que ell.