Condemnen a Sarcozy a tres anys de presó per corrupció i tràfic d'influències

La Justícia francesa ha condemnat aquest dilluns a tres anys de presó a l'expresident Nicolas Sarkozy pels delictes de corrupció i tràfic d'influències, després de considerar provat que va fer ús de la seva posició per tractar d'obtenir informació sobre una investigació.





Nicolas Sarkozy (EP)





La sentència, que deixa en suspens dos dels tres anys de presó de la condemna, imposa penes similars a l'advocat Thierry Herzog i al jutge Gilbert Azibert, les dues altres potes d'una trama que ha assegut per primera vegada a la banqueta d'acusats un antic cap d'Estat francès.





"Eren perfectament conscients del caràcter fraudulent de les seves accions", ha argumentat la jutgessa Christine Mée en llegir el veredicte pel conegut com a 'cas de les escoltes', informa Franceinfo. La Fiscalia demanava per Sarkozy quatre anys de presó, dos d'ells en ferm, per la qual cosa la pena final ha acabat sent menys dura.





El Ministeri Públic acusava Sarkozy d'intentar obtenir a través d'Herzog informació secreta, per a això hauria recorregut a Azibert, llavors en el Tribunal de Cassació. Segons els investigadors, l'expresident va oferir a Azibert un lloc a Mònaco a canvi de dades relatives a una causa oberta per presumpte finançament irregular de campanya.





Les acusacions es basen en converses telefòniques privades entre Sarkozy i Herzog. L'expresident, que ha negat que hagués comès cap irregularitat, va intentar tombar els enregistraments com a proves vàlides en el judici, ja que considera que es van obtenir de forma illegal.