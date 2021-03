En els actes vandàlics de Barcelona els Mossos han detingut anarquistes italians, francesos i espanyols

El conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha confirmat detinguts de nacionalitat italiana, francesa i espanyola pertanyents a el moviment anarquista durant els aldarulls en les protestes a Barcelona per l'empresonament del raper Pablo Hasél.

En una roda de premsa al costat de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, Sàmper ha explicat que set detinguts provenen de el moviment anarquista, dels quals cinc són de nacionalitat italiana, un de nacionalitat francesa i un d'espanyol.





Ho ha explicat després d'una reunió en què també han participat el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès; la consellera de la Presidència, Meritxell Budó; el més gran dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero; el tinent d'alcalde de Seguretat de Barcelona, Albert Batlle, i l'intendent major de la Guàrdia Urbana, Pedro Velázquez, entre d'altres.





Preguntat sobre els detinguts en els aldarulls, Sàmper ha explicat que hi ha estrangers: "Hi ha detinguts de molts grups i heterogenis. Hi ha gent que prové de l'estranger. De les 14 detencions fetes dissabte passat, set estarien en el marc de el moviment anarquista".





El conseller ha assegurat que l'objectiu dels Mossos era realitzar un treball previ de mediació per evitar la deriva violenta de les protestes, però ha assegurat que "no hi havia ganes d'intervenir per part dels convocants".