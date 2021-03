Científics descobreixen com reactivar les cèl·lules mare envellides perquè produeixin noves neurones

A mesura que les persones envelleixen, les seves cèl·lules mare neurals perden la capacitat de proliferar i produir noves neurones. Això porta a una disminució de la funció de la memòria. Investigadors de la Universitat de Zuric, a Suïssa, han descobert ara un mecanisme relacionat amb l'envelliment de les cèl·lules mare i com es pot reactivar la producció de neurones.





Comparació entre cervells de persones sanes i de persones amb Alzheimer (EP)





L'hipocamp és la regió del cervell que juga un paper clau per a una sèrie de processos de memòria. Amb l'augment de l'edat, i en els pacients que pateixen la malaltia d'Alzheimer, la capacitat de l'hipocamp per crear noves neurones disminueix constantment i, amb ella, les seves funcions de memòria. El nou estudi realitzat pel grup d'investigació de Sebastian Jessberger, professor de l'Institut d'Investigació del Cervell de la Universitat de Zuric, mostra com la formació de noves neurones es veu afectada amb l'edat.





Les estructures de proteïnes en els nuclis de les cèl·lules mare neurals asseguren que les proteïnes nocives que s'acumulen amb el temps es distribueixin de manera desigual en les dues cèl·lules filles durant la divisió cel·lular. Això sembla ser una part important de la capacitat de les cèl·lules per a proliferar durant un temps prolongat per mantenir el subministrament de neurones. No obstant això, a mesura que avança l'edat, les quantitats de proteïnes nucleiques canvien i es produeix una distribució defectuosa de proteïnes nocives entre les dues cèl·lules filles. Això dóna com a resultat una disminució en el nombre de neurones recentment generades en el cervell de ratolins més vells.





L'element central en aquest procés és una proteïna nuclear anomenada lamina B1, els nivells de la qual disminueixen a mesura que les persones envelleixen. Quan els investigadors van augmentar els nivells de lamina B1 en experiments amb ratolins envellits, la divisió de les cèl·lules mare va millorar i va augmentar la quantitat de neurones noves.





"A mesura que envellim, les cèl·lules mare de tot el cos perden gradualment la seva capacitat de proliferar. Utilitzant enginyeria genètica i tecnologia microscòpica d'avantguarda, vam poder identificar un mecanisme que està associat amb aquest procés", assenyala el candidat a doctorat i primer autor Khadeesh bin Imtiaz. La investigació és part de diversos projectes en curs que tenen com a objectiu reactivar les cèl·lules mare envellides. La capacitat de regenerar el teixit danyat generalment disminueix amb l'edat, el que afecta gairebé tots els tipus de cèl·lules mare del cos.





"Si bé el nostre estudi es va limitar a les cèl·lules mare del cervell, és probable que mecanismes similars juguin un paper clau quan es tracta del procés d'envelliment d'altres cèl·lules mare", apunta Sebastian Jessberger. Aquestes últimes troballes són un pas important cap a l'exploració de canvis dependents de l'edat en el comportament de les cèl·lules mare.





"Ara sabem que podem reactivar les cèl·lules mare envellides en el cervell. La nostra esperança és que aquestes troballes algun dia ajudin a augmentar els nivells de neurogènesi, per exemple, en persones grans o que pateixen malalties degeneratives com l'Alzheimer d'aquí molts anys", confessa Jessberger.