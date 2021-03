El 10% de joves amb infecció per clamídia són asimptomàtics, segons un estudi

Un 7,4% dels joves d'entre 18 i 25 anys i sexualment actius que han anat a urgències a Lleida té infecció per clamídia i són asimptomàtics, segons un estudi que també ha constatat que la xifra s'eleva al 10% si s'afegeixen les parelles.





Aquestes són les conclusions d'un estudi coordinat pel metge adjunt del Servei d'Urgències de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida i investigador de l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida), Oriol Yuguero, que ha presentat l'informe a la Diputació de Lleida , ha informat la institució en un comunicat aquest dilluns.





Yuguero ha avançat que amb aquests resultats "es parlarà amb la Conselleria de Salut perquè quan se superi la pandèmia de coronavirus s'implanti un cribratge entre joves asimptomàtics, com recomana el Centre de Malalties Contagioses dels EUA".





Per arribar a aquestes conclusions, entre desembre de 2017 i desembre de 2018 els investigadors han fet proves a 298 joves que van anar a l'hospital per motius diversos, no causats per clamídia, i que van donar el seu consentiment a participar en l'estudi.





Segons Yuguero, aquest estudi és important "perquè la infecció per clamídia ha augmentat de forma exponencial en els últims anys, com la majoria de malalties de transmissió sexual, i es creu que hi ha molta població asimptomàtica".





"El principal problema se centra en les dones joves, ja que la infecció per clamídia provoca esterilitat i malaltia inflamatòria de la pelvis", ha aclarit l'adjunt d'urgències.





