Aquest dilluns, els Mossos han fet cinc registres i quatre detencions pel 'Barçagate'

L'Àrea Central de Delictes Econòmics de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos d'Esquadra han realitzat aquest dilluns cinc registres i han detingut quatre persones presumptament relacionades amb el cas 'Barçagate'.





Dues persones entren per una de les portes de Camp Nou (EP)





Segons un comunicat, els cinc registres --un d'ells en les oficines de Camp Nou-- s'han realitzat en diferents espais, tant de societats com de particulars, per buscar material útil per a la investigació.





Els Mossos han destacat l'actitud i la col·laboració de l'entitat blaugrana en els registres d'aquest dilluns i en el transcurs de la investigació, que actualment segueix activa.