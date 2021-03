L'ONU demana l'alliberament "immediat" de les més de 300 nenes segrestades a Nigèria

La representant especial de Nacions Unides per a Nens i Conflictes Armats, Virginia Gamba, ha demanat l'alliberament "immediat" de les 317 nenes segrestades la setmana passada en l'estat nigerià de Zamfara, i ha mostrat la seva "greu" preocupació per l'augment dels segrestos al país en els últims mesos, amb les nenes com a objectiu.





Gamba ha instat les autoritats de Nigèria a augmentar els esforços de prevenció per "detenir l'ona d'atacs contra els els alumnes en edat escolar i garantir que el dret a l'educació de tots els nens, nens i nenes, estigui plenament protegit".





Aquest "recent i horrible incident" no només és "un espantós atac contra nens vulnerables, sinó que també atempta contra el seu dret a l'educació, ha lamentat Gamba. Ha argumentat que "les sis violacions greus contra els nens en situacions de conflicte armat estan intrínsecament interrelacionades" i el segrest de nens sol comportar el reclutament i la violència sexual.





ESPAIS SEGURS





El segrest també afecta al dret fonamental dels nens a l'educació i a "tenir accés a escoles on puguin sentir-se protegits per aprendre i jugar". "Aquest espai segur s'està reduint i l'educació, no només la dels nens, està sent atacada. Hem de fer més per prevenir l'ús i l'abús dels nens per, en i per a la violència armada i el conflicte", ha urgit Gamba.





A més, la representant de Nacions Unides ha assenyalat en un comunicat que el segrest "és la violació contra els nens que ha experimentat un creixement més ràpid des que va esclatar la pandèmia".





Al voltant de 320 alumnes van ser segrestades aquest divendres en la Government Girls Science Secondary School de la localitat de Jangebe per part de persones armades, segons van informar les autoritats del país africà.





L'incident va tenir lloc una setmana després que 42 persones --27 alumnes i 15 membres del personal i els seus familiars-- fossin raptats en un atac contra una escola en l'estat nigerià del Níger (oest) i tres mesos després del segrest de centenars d'alumnes d'una escola en l'estat de Katsina (nord). Tots ells van ser alliberats després d'un procés de negociacions.





En els últims mesos, el segrest de nens per part de Boko Haram i altres grups armats ha ressorgit, fins i tot en zones del país on no es produïen aquests successos, segons les xifres proporcionades per Gamba.





AUGMENT DELS SEGRESTOS





No només Nigèria ha experimentat un augment dels segrestos. En tota la regió de la conca del llac el Txad ha estat la violació que més s'ha registrat en 2020, i les nenes són, en general, les més afectades.





També a Mali el segrest de menors ha augmentat de forma alarmant i s'ha verificat el segrest de nenes amb finalitats de violència sexual, mentre que a Burkina Faso els atacs a les escoles s'han relacionat amb el segrest, les amenaces i l'assassinat del personal protegit relacionat.





A les regions del nord-oest i sud-oest del Camerun, els atacs a les escoles han augmentat des de la seva reobertura l'octubre de 2020 i també a Somàlia i a República Democràtica del Congo s'ha observat un "preocupant" increment dels segrestos.





La pandèmia i l'aïllament com a resultat de les mesures imposades per frenar l'expansió de contagis han fet que els nens afectats pel conflicte siguin encara més vulnerables a les violacions greus. L'augment de la presència militar també està fent que els nens siguin més susceptibles de reclutament.