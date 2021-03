Casado qualifica les dades de l'atur de "catàstrofe social" i exigeix a Govern central un pla de xoc per superar el "drama"

El president de el Partit Popular, Pablo Casado, ha qualificat aquest dimarts les dades de l'atur del mes de febrer de "catàstrofe social" i ha exigit a el Govern de Pedro Sánchez "un pla de xoc econòmic urgent per superar" el "drama".





Pablo Casado (EP)





"5,5 milions de desocupats: 4 milions d'aturats, 900.000 en ERTE i 600.000 autònoms sense activitat", ha escrit Casado en un apunt al seu compte de Twitter, recollit per Europa Press, uns minuts després que el Ministeri de Treball publiqués aquestes dades, que ha atribuït aquest repunt de la desocupació a el "fort impacte" de la tercera onada de la pandèmia i a les "severes restriccions" que s'han imposat per frenar-la.





Així, el líder de l'oposició ha demanat un pla que contempli "menys impostos i burocràcia, més liquiditat i flexibilitat". Amb aquest augment de l'atur, el cinquè consecutiu, el volum total d'aturats ha arribat a l'acabar el segon mes de l'any la xifra de 4.008.789 aturats. No superaven els 4 milions d'aturats des d'abril de 2016.





Per la seva banda, la vicesecretària de Sectorial del PP, Elvira Rodríguez, ha qualificat de "dolentíssims" les dades de l'atur i ha assegurat que "per això és tan important que els fons europeus s'apliquin bé" perquè els "recursos s'optimitzin i que encerti amb la política econòmica ".





"Si per descomptat es alleugereixen i es fan procediments més laxos correm el risc que l'aplicació d'aquests recursos no sigui tot el efectiva que necessiten", ha advertit Rodríguez, en al·lusió a l'informe de el Consell d'Estat sobre l'administració dels fons europeus per part de l'Executiu.





Segons la seva opinió, el que caldria treballar és en "augmentar l'ocupabilitat" de les persones que s'han quedat "despenjades" del mercat laboral, cosa que des del seu punt de vista "no s'arregla prohibint acomiadar". "No és una qüestió de prohibir, sinó de posar els mitjans perquè les persones siguin més ocupables o adaptades al que el mercat necessita", ha tancat.