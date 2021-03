L'OMS veu "irreal i prematur" acabar amb el coronavirus aquest any

El director executiu de el Programa d'Emergències Sanitàries de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Mike Ryan, ha qualificat de "irreal i prematur" poder acabar amb el coronavirus aquest any, tot i que sí reduir molt les morts i les hospitalitzacions.





"És irreal i prematur pensar que podem acabar amb aquest virus a finals d'any. Però crec que podem reduir les hospitalitzacions i morts aquest any, per acabar amb la por i la tragèdia d'aquesta pandèmia", ha explicat en roda de premsa aquest divendres des Ginebra (Suïssa).





"Podem reduir les hospitalitzacions, les morts i les malalties greus, però només podem fer-ho si la gent de tot el món es vacuna. El nostre objectiu ha de ser realment protegir la vida de les persones i fer-ho el més ràpid possible compartint les vacunes que tenim avui ", ha afegit al respecte la científica cap de l'OMS, Soumya Swaminathan.





Ryan ha celebrat que es comencen a veure dades que les vacunes "no només eviten la malaltia, sinó també prevenen la transmissió de virus". "És molt encoratjador, tot i que necessitem més dades", ha puntualitzat.





D'altra banda, el experts ha assenyalat que en aquests moments l'OMS s'està centrant en "reduir la transmissió perquè no sorgeixin més variants i per reduir les hospitalitzacions i morts". "La taxa de la malaltia augmenta en alguns països i tenim grans desafiaments perquè circulin les vacunes de manera equitativa a tot el món", ha afegit.





"És increïblement important que no permetem que augmenti la transmissió. Això augmenta les possibilitats que hi hagi canvis en el coronavirus que posin en perill l'eficàcia de les vacunes", ha indicat la directora d'Immunització de l'OMS, Kate O'Brien.





La epidemiòloga líder de l'OMS, Maria Van Kerkhove, ha recordat que el virus pot "ressorgir", pel que ha insistit en la necessitat de seguir les mesures sanitàries. "El virus es recupera si li deixem. No podem permetre-ho. El que pots fer és limitar els teus contactes amb altres que no siguin de la teva llar. Cal prioritzar la reobertura d'escoles. Això significa no ajuntar-nos amb altres famílies i evitar aglomeracions", ha reblat.





La mateixa opinió ha compartit el doctor Bruce Aylward, assessor sènior de l'OMS: "El nostre objectiu comú és sortir de la fase greu de la pandèmia el més ràpid possible, per recuperar la normalitat el més aviat possible. I la millor manera d'aconseguir-ho és protegint a l' personal sanitari ia les persones grans ".