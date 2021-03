Fiscalia acusa la Generalitat de burlar el Suprem per "buidar" les condemnes del 'Procés'

La Fiscalia acusa la Generalitat de burlar el Tribunal Suprem per "buidar" les condemnes del Procés. Segons informa el rotatiu Veu Pòpuli, ho fa en un escrit remès a el Jutjat de Vigilància Penitenciària número 1 de Catalunya en el qual demana a l'alt tribunal que revoqui el tercer grau per a dues de les dirigents independentistes condemnades per sedició mentre els jutges que les van condemnar decideixen si ordenen el seu reingrés a la presó.





El que fa el ministeri públic és posar en relleu el conflicte a què aboquen les presons catalanes si de forma sistemàtica concedeixen als presos el tercer grau en contra de l'criteri que el Tribunal Suprem va manifestar al desembre. Per això recorre la decisió de el Jutjat de Vigilància, que va rebutjar suspendre aquesta condició de semillibertat per l'expresidenta de Parlament Carme Forcadell i l'exconsellera Dolors Bassa.





La Fiscalia Provincial de Barcelon a denuncia que, "malgrat que el tribunal sentenciador va considerar que la classificació en tercer grau estava indegudament atorgada, les condemnades, en els últims sis mesos, han estat quatre mesos i cinc dies en règim de tercer grau, tot al fet que no era el correcte, i només 57 dies en el règim de segon grau que era el que els corresponia ".





Segons el parer del Ministeri Públic, aquesta situació "es pot repetir sine die fins al final de la condemna, aconseguint-se així per part de l'Administració un no acatament de les resolucions dictades pels tribunals sentenciadors amb el consegüent buidatge de la pena".

Catalunya és l'única comunitat autònoma amb competències en matèria penitenciària.





Les presons depenen de la Conselleria de Justicia que dirigeix la consellera Ester Capella, d'ERC. Al juliol, les juntes de tractament de les presons van acordar concedir el tercer als dirigents independentistes, decisió que va avalar la Conselleria. Això els permet acudir a la presó només per dormir entre setmana.





La Fiscalia va recórrer aquesta decisió i en el cas dels condemnats homes va quedar en suspens mentre decidís el Tribunal Suprem, que es va oposar de manera contundent al desembre (les dones depenen d'un altre jutjat, que no el va suspendre). Però tot just unes setmanes després, les presons catalanes van tornar a proposar-los per al tercer grau i la Conselleria ho va aprovar el 28 de gener, tot just un dia abans de la campanya electoral de l'14 de febrer.





Tot i la contundència amb la que l'alt tribunal es va oposar a aquestes sortides donat el poc temps complert a la presó, les presons catalanes s'emparen en què per llei s'han de revisar cada sis mesos la graduació penitenciària dels interns. I en aquest sentit argumenten que ja ha passat més temps des que el Suprem va dir que era aviat per deixar-los sortir i que no han protagonitzat cap incident negatiu des d'aleshores de manera que no hi ha motius per regresarles a al segon grau penitenciari.





Risc de fuga





A més, en el seu escrit, el fiscal argumenta que "l'efecte suspensiu de el recurs del Ministeri fiscal, és evitar, com més aviat, que presos condemnats a penes greus quedin excarcerats, per l'evident risc de fuga (recordem que la reforma legislativa que així ho va establir tenir molt a veure amb presos altament perillosos de la banda terrorista ETA) ".





"No tindria lògica que aquest efecte suspensiu es posposés a el recurs d'apel·lació pròpiament dit i no es referís a el recurs d'apel·lació que inicialment s'interposa contra la resolució administrativa, ja que per molta pressa que el jutge de vigilància penitenciària es donés per resoldre aquesta apel·lació , el excarcerat tindria temps de sobres per fugir a qualsevol lloc de món, deixant, doncs completament ineficaç per tal pretès ", afirma en el recurs.





El fiscal defensa que l'efecte suspensiu s'ha d'estendre a la resolució de la Generalitat que atorga el tercer grau als presos d'l'1-O, "ja que si el recurs d'apel·lació suspèn l'executivitat de la resolució judicial que s'impugna, amb quanta més raó el recurs d'apel·lació ha de ser suspensiu respecte d'una simple resolució administrativa ".