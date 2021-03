Sanitat informa d'una "probable reinfecció" a Espanya amb la variant brasilera

El Ministeri de Sanitat ha informat, en l'informe de 'Actualització de la situació epidemiològica de les variants d'importància en salut pública a Espanya ", d'una" probable reinfecció "a Espanya amb la variant brasilera del coronavirus.





PCR (EP)





En concret, segons el document, fins ara s'han detectat dos casos aïllats (tots dos vinculats amb el Brasil) i tres brots amb aquesta variant, si bé per ara Sanitat no ha comunicat en què comunitat s'han produït.





El primer dels brots inclou dos casos positius (un dels quals va ser confirmat per seqüenciació), i el segon inclou onze casos (tres d'ells seqüenciats), si bé en cap d'ells va poder trobar-se un vincle amb el Brasil, encara que és en aquest on s'ha detectat el possible cas de reinfecció. El tercer dels brots està relacionat amb un viatge al Brasil i hi ha dos casos afectats.





A nivell general, i tenint en compte les tres variants que circulen a Espanya (brasilera, britànica i sud-africana) s'han detectat casos confirmats mitjançant seqüenciació en totes les comunitats i ciutats autònomes. No obstant això, Sanitat ha avisat en el treball que el nombre de casos seqüenciats depèn en gran mesura de la capacitat de seqüenciació de cadascuna d'elles de manera que "no representen" la prevalença en les diferents regions.





A més, la integració de la seqüenciació en la vigilància epidemiològica amb mostrejos poblacionals aleatoris està en procés d'implementació, i els resultats encara són preliminars, pel que no es mostren en aquest informe.





D'altra banda, Sanitat ha informat que la detecció de la variant britànica a Espanya segueix sent "molt variable" entre les comunitats autònomes, ja que en algunes suposa un 4 per cent i en altres el 64 per cent. Ara bé, el departament que dirigeix Carolina Darias reconeix el "ràpid augment" de la seva distribució en les últimes setmanes.





Finalment, i en relació a la variant sud-africana, ja s'han detectat 50 casos (1 cas esporàdic i 6 brots, 5 d'ells sense vincle conegut amb els països més afectats) i hi ha la possibilitat que "escapament" a la resposta immune adquirida després infecció natural o generada per algunes vacunes.