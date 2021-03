La Fundació La Caixa i el BIST impulsen un aeroport de connexió per al disseny de fàrmacs a Barcelona

La Fundació La Caixa i el Barcelona Institute of Science and Technology (BIST) han llançat el programa 'Fundació La Caixa - BIST Chemical Biology' per impulsar la recerca en biologia química i l'obtenció de nous medicaments.









En un comunicat aquest dilluns, la fundació ha explicat que l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya i l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona s'han unit a aquesta iniciativa, establint un marc de col·laboració i aportant dos líders de grup.





Els principals objectius del projecte són "posar en marxa un potent programa de recerca" i atreure talent, creant un aeroport de connexió de biologia química a Barcelona, afavorint la investigació multidisciplinar i l'establiment d'un important nucli a la capital catalana.





La Fundació ha afegit que la biologia química, tot i ser important en països com Alemanya, es treballa en "grups d'investigació aïllats" a Espanya; d'aquí la importància de potenciar-la a Barcelona.





El director corporatiu de Recerca i Salut de la Fundació La Caixa, Àngel Font, ha assegurat que, amb el programa, l'entitat "fa un pas més en l'aposta decidida per assegurar que els resultats de la investigació en salut es traslladin a la societat ".





Una de les noves líders de grup, Cristina Major-Ruiz, que se centrarà en la tècnica coneguda de degradació dirigida de proteïnes, ha declarat que la biologia química té un gran potencial translacional, especialment per a produir nous fàrmacs, per la veu especialment interessant " impulsar un nucli potent d'aquesta disciplina en un entorn com Barcelona, amb una important indústria farmacèutica ".





Irene Marco-Rius ha explicat que el seu grup es focalitzarà en les tecnologies innovadores d'imatge molecular per al diagnòstic: "Permet estudiar aquestes reaccions químiques dins del nostre cos, o usant bioenginyeria de teixits, i trobar marcadors de malalties o de resposta a un fàrmac abans que es produeixin canvis anatòmics ".