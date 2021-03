La Policia Nacional desmantella una plantació de marihuana en una nau industrial d'Olesa de Montserrat

Agents de la Policia Nacional, han desmantellat una plantació indoor de marihuana, localitzada en una nau industrial de polígon Can Sigla de la localitat d'Olesa de Montserrat.





Fruit d'aquesta operació van resultar detingudes quatre persones d'origen asiàtic com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública, defraudació de fluid elèctric i pertinença a organització criminal.





Plantació a Olesa de Montserrat - POLICIA NACIONAL





La investigació va començar el passat mes de novembre arran de la informació recollida al voltant d'una presumpta trama de ciutadans asiàtics que estarien implicats en la comissió d'una sèrie d'il·lícits, entre els quals es trobaria el tràfic de substàncies estupefaents.





Les primeres indagacions van posar als investigadors sobre la pista de l'existència una nau industrial que albergaria una plantació il·legal de marihuana, i que estaria situada un polígon industrial de la localitat d'Olesa de Montserrat.





Constant tràfec de matèries primeres i abonaments adquirits en grow shops





Fruit de les tasques de vigilància al voltant de la nau es va poder observar que en successius dies, integrants de la trama introduïen diferent material de construcció, elèctric, així com components adquirits en grow shops de la zona i que seria compatible amb el manteniment i cura d'aquest tipus de plantacions de droga.





Realitzades comprovacions dels mesuraments de consum elèctric a través de la companyia, es va poder determinar que s'estava produint elevada despesa que no estava fiscalitzat per cap comptador i que es correspondria amb les sospites de l'existència d'una plantació il·legal.





Dos guardians disponibles les 24 hores a la cura de la plantació





En el moment de l'entrada i registre es van identificar a dues persones indocumentades, els que no sortien a penes de l'interior de la nau i que d'acord amb les condicions de vida observades i tenint en compte la seva situació administrativa, poguessin estar sent explotades pels responsables de la plantació. Per tot això es va activar el pla de víctimes de tràfic d'éssers humans per si tots dos poguessin trobar-se en situació de vulnerabilitat.





Finalment van resultar detingudes quatre persones d'origen asiàtic, es van aprehendre un total de 1562 plantes de marihuana, així com es va intervenir nombrós material elèctric i de climatització tot això encaminat per explotar al màxim el cultiu.





La investigació ha estat portada a terme per agents de la Brigada Local de Policia Judicial i de la Brigada Local d'Estrangeria i Fronteres, de la Comissaria de Sant Adrià de Besòs.