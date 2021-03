Pere Navarro: "2020 no ha estat un any perdut"

El delegat especial de l'Estat al CZFB ha assegurat que "2020 no ha estat un any perdut" / @ EP





El delegat especial de l'Estat en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Pere Navarro, ha assegurat que en un moment en què hi ha llibertat d'expressió, "les reivindicacions han de ser possibles però pels canals adequats", en referència als incidents que hi ha hagut en les últimes setmanes a Barcelona i altres ciutats catalanes.





"Alguns analistes diuen que és perquè la joventut té una situació complicada, però els que cremen vehicles no són joventut", ha subratllat Navarro, durant la celebració d'un esmorzar telemàtic organitzat aquest dimarts per Foment del Treball.





El representant de l'Estat ha destacat que "la joventut són els que ocuparan l'edifici de Correus", on el CZFB, l'Ajuntament de Barcelona i l'empresa pública preveu instal·lar un centre de formació digital enfocat a les necessitats de les empreses.





Navarro ha explicat que Barcelona "necessita saber que és capaç de fer grans coses" i ha apuntat a les aliances i a el progrés econòmic com les claus perquè les pugui realitzar. Així mateix, ha recordat que la ciutat competeix en un món global i que cal que sigui "un focus d'atracció de talent, projectes i innovació", a més que és necessari que hi hagi una relació molt clara i de lleialtat entre les administracions i el món privat.





"2020 NO HA ESTAT UN ANY PERDUT"



Tot i la pandèmia, "2020 no ha estat un any perdut, a l'contrari", ha apuntat Navarro, que ha assegurat que el fet de no poder celebrar fires físiques provocar el naixement de la Barcelona New Economy Week (BNEW), que es va celebrar a l'octubre i que va permetre més de 25.000 contactes entre els participants.













La BNEW tindrà continuïtat aquest any, en una edició que Navarro ha augurat que serà més física que l'edició de 2020, i que sumarà cinc noves temàtiques, enfocades a el talent, la ciència, la sostenibilitat, la mobilitat i el concepte de ciutat.





A més, ha avançat que és probable que l'edició d'enguany "tingui potes a Lisboa, Londres i algun altre país", amb la finalitat que en els propers anys la fira tingui un impacte global.





INNOVACIÓ I EL PAPER DE LA DONA EN LA INDÚSTRIA 4. 0



El centre de formació ubicat a l'edifici de Correus formarà part de l'aposta per la innovació de CZFB, que estarà centrat en formació digital que necessiten les empreses.





Navarro ha apuntat que "cal produir formació lligada a les empreses", ja que les companyies no troben els professionals adequats per a les seves necessitats en un moment d'atur juvenil elevat.





Navarro ha explicat que el CZFB sempre ha tingut el focus posat en la innovació i que, de la mateixa manera que en els anys 50 de segle XX es va apostar per la indústria de l'automoció, en l'actualitat s'exploten "noves formes d'economia i oportunitats ".

















Intervenció de Pere Navarro a Foment de l'Treball / @FomentTreball





Entre aquestes noves formes hi ha la impressió 3D, que compta amb una incubadora que aquesta setmana arribarà 60 empreses, quan l'objectiu inicial era tenir 40 'startups'.





En la sessió, Navarro ha destacat la importància del paper de la dona en el desenvolupament i consolidació de la indústria 4.0, basada en la sostenibilitat i en uns majors estàndards d'igualtat de gènere. El delegat especial de l'Estat de la institució ha assenyalat que "davant la necessitat d'incorporar nous perfils professionals per donar resposta als reptes de la quarta revolució industrial, el talent femení serà determinant i permetrà avançar en la reducció de la bretxa de gènere, el impacte econòmic de el qual supera actualment els 200 milions d'euros ".





En aquesta línia, Pere Navarro ha introduït la Barcelona Woman Acceleration Week (BWAW), impulsada pel CZFB i la Fundació Incyde, que tindrà lloc de el 3 a el 5 de març i "es convertirà en un esdeveniment de referència per avançar en la igualtat de gènere en l'àmbit empresarial i industrial ". L'esdeveniment s'emmarca en el nou plantejament estratègic de l'entitat, que situa la innovació i el compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'ONU al centre de totes les seves accions.