VIDEO. El nét de Fidel Castro presumeix d'un luxós cotxe per Cuba

Sandro Castro, nét de l'històric dictador cubà Fidel Castro, s'ha vist embolicat en una nova controvèrsia després de publicar un vídeo en el qual presumeix d'un luxós acte mentre la perpètua crisi econòmica de país caribeny continua aprofundint.









Les imatges mostren com Castro juny r condueix un Mercedez Benz en una carretera buida mentre li parla a la persona que el filma: "Papi, mirin el que toca pap. Perquè tu saps que nosaltres som senzills, però de tant en tant cal treure els jugueticos que són a casa ", diu Castro, conegut també per ser propietaris de diferents bars a l'Havana que solen ser freqüentats per l'elit cubana.





També li demana al seu acompanyant que film el tauler d'l'acte, que mostra la velocitat a la qual està conduint: "Mireu que bonic com això va a 140 (quilòmetres per hora) cavaller. Això és cosa grossa la meva gent, perquè no s'equivoquin ", afegeix.





Aquest nou vídeo va generar una indignació pràcticament generalitzada a les xarxes socials. Molts dels usuaris que van interactuar amb les diferents publicacions que es van fer ressò de el vídeo criticar a Castro, ressaltant el contrast amb les precàries condicions en què viu la vasta majoria de la població de l'illa.





De fet, la crisi econòmica que travessa Cuba va arribar a un punt tal que en les últimes setmanes el règim va obrir les portes a l'extensió de el sector privat com a manera d'atreure divises. Segons va consignar The New York Times a l'explicar la mesura, aquesta ha estat impulsada per "extrema necessitat". "El 2020, l'economia de Cuba, estancada durant molt de temps, es va contraure en un 11 per cent, quan l'administració de Donald Trump va endurir les sancions dels Estats Units sobre l'illa i la pandèmia va aturar el turisme, suport econòmic de país", indica la publicació.









VIDEO NÉT DE FIDEL CASTRO EN EL SEU MERCEDES