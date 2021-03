Mercadona comença a vendre mascaretes FPP2 als seus supermercats

MERCADONA





Mercadona, companyia de supermercats físics i de venda online, posa a la venda mascaretes autofiltrants FFP2 NR (no reutilitzables) amb l'objectiu de respondre a les necessitats dels "Caps" (clients) a les més de 1.600 botigues de la cadena a Espanya. Aquest model té un total de cinc capes, amb una capacitat de filtració de partícules igual o superior al 94 %.





Amb aquesta incorporació, que s'estendrà a tota la cadena al llarg d'aquesta setmana, Mercadona suma aquesta opció a les ja disponibles, com són les mascaretes higièniques per a adults, que la companyia va començar a comercialitzar a finals del mes de maig del 2020, i les mascaretes higièniques per a nenes i nens, que s'ofereixen des del mes de juliol de l'any passat.