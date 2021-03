La sordesa sobtada, una altra possible conseqüència del Covid-19

La sordesa sobtada podria ser una complicació excepcional del COVID-19, a causa del dany que pot provocar el virus SARS-CoV-2 sobre el nervi auditiu, adverteixen des de la Societat Espanyola d'Otorinolaringologia i Cirurgia de Cap i Coll (SEORL-CCC), que ha posat en marxa un estudi retrospectiu i prospectiu per registrar els casos relacionats amb el virus detectats a Espanya el 2020 i 2021.





Ingressat per Covid-19 (EP)





Fins al moment s'han localitzat 12 casos de sordesa sobtada en pacients amb COVID-19 a tot el món, encara que es desconeix si la incidència podria ser molt més gran. "Se sap que el virus SARS-CoV-2 pot afectar múltiples òrgans, incloent el sistema nerviós central i perifèric. Provoca l'alliberament de citoquines i pot induir dany auditiu, endotelitis i afectació de la funció microcirculatoria", explica la doctora Mª José Lavilla, presidenta de la Comissió d'Audiologia de la SEORL-CCC





A més, "pot envair el nervi coclear, causant una neuritis, o afectar els teixits tous de la còclea causant cocleitis", afegeix Lavilla, qui és a més una de les autores que han participat en la revisió bibliogràfica dels casos juntament amb els doctors Carmelo Morales, Guillermo Plaza i Pau Parente.





D'altra banda, la infecció pel SARS-CoV-2 s'ha associat amb complicacions trombòtiques, tant arterials com venoses (sobretot aquestes últimes) que podrien contribuir al desenvolupament d'hipoacúsia neurosensorial en alguns casos.





La sordesa sobtada (SS) presenta una gran variabilitat entre diferents països, així com una incidència relativament baixa (<100 casos per cada 100.000 habitants / any). Es defineix com l'aparició d'una hipoacúsia neurosensorial de al menys 30 dB en tres o més freqüències consecutives en l'audiometria tonal que s'instaura en menys de 72 hores.





"Encara que en la majoria dels casos la seva causa és desconeguda, se sap que pot estar originada per una infecció viral, oclusió vascular o mecanismes immunològics. La seva conseqüència més evident és el deteriorament auditiu que pot ser persistent, i pot associar-se a tinnitus i vertigen, afectant la qualitat de vida d'alguns pacients de forma molt negativa ", comenta la doctora Lavilla.





La revisió bibliogràfica realitzada per membres de la SEORL-CCC permet concloure que la presència d'hipoacúsia sobtada en pacients amb COVID-10 és excepcional. "Encara que no podem descartar que els casos descrits estiguin emmarcats en una associació a l'atzar, atesos els aspectes fisiopatològics de la infecció pel virus SARS-CoV-2, l'edat dels pacients descrits fins el moment i la forma de presentació en alguns ells, és probable que tinguin relació amb la pròpia malaltia ", indica Lavilla.





Del total d'articles revisats, s'han trobat 12 pacients amb sordesa sobtada i infecció pel virus SARS-CoV-2. La meitat dels casos eren dones i no s'ha trobat relació entre l'aparició de la sordesa sobtada i la gravetat de la COVID-19.





Per aquest motiu i coincidint amb la celebració aquest dimecres del Dia Mundial de la Cura de l'Oïda i l'Audició, han informat de la posada en marxa un registre espanyol. La proposta és que a tota persona que entri en urgències amb una hipoacúsia sobtada es faci una PCR per descartar que tingui associació amb el virus SARS-CoV-2.





"Això ens va a servir per afinar més en l'etiologia del registre de casos que estem realitzant, per anotar els que estiguin associats o no al COVID-19", subratlla la doctora Lavilla. D'aquesta manera, a més, també es proposen determinar la incidència de sordesa sobtada a Espanya, el que els permetrà conèixer millor la malaltia i poder analitzar i comparar la resposta als diferents tractaments emprats.