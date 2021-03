El Primavera Sound ajorna la seva edició al 2022

Imatge d'arxiu del Primavera Sound (EP)





El Primavera Sound de Barcelona ha anunciat aquest dimarts que la seva edició d'enguany, prevista per entre el 2 i 6 de juny, s'ajorna fins 2022 "per causes de força major", ha informat en un comunicat.





"Vam prendre ja aquesta decisió tan dolorosa per la incertesa al voltant del marc legal per a grans esdeveniments a les dates originals de festival, que sumada a les restriccions que existeixen actualment fan que no puguem treballar amb normalitat en la preparació del festival", ha afegit.





El festival ha afegit: "Encara que dolorosa, sabem que és la decisió correcta, especialment per als que heu de planejar el vostre viatge amb antelació".