L'Audiència de Barcelona rebutja investigar l'assassinat d'Helena Jubany a 20021

L'Audiència Provincial de Barcelona ha rebutjat la reobertura del cas d'Helena Jubany, la jove assassinada a Sabadell (Barcelona) el 2001, després que l'estiu passat un jutjat de la ciutat reprengués la investigació després de la presentació de diferents proves.





En un acte, l'Audiència ha qualificat d'"inútils" les noves diligències sol·licitades, que considera que revelen indicis ja valorats en el seu moment i que són insuficients a efectes culpabilístics.





L'Audiència resol així el recurs presentat per l'advocat de Santi Laiglesia, a qui els advocats de la víctima consideraven el principal sospitós; en l'acte, el tribunal ha subratllat que els nous elements llançats al cas "ni ho són, ni encara que puguin resultar útils a la finalitat perseguida posseeixen la rellevància que se'ls atribueix".





En aquest sentit, i en relació amb els nous testimonis que han declarat que Laiglesia vivia al mateix edifici on van trobar el cos de Jubany, el tribunal considera que "és un fet no discutit" que Laiglesia solia anar-hi, on vivia la seva parella: així ho havien assegurat amics, coneguts, veïns de l'immoble i la pròpia parella, Montserrat Careta, llogatera del pis, l'única encausada i que es va suïcidar a la presó el 2002.





El tribunal també ha descartat, com es va fer en 2002, practicar diligències per esbrinar qui va comprar en una farmàcia propera un fàrmac que es va trobar al cos de Jubany; pel que fa a un llumí que es va trobar al terrat del bloc, "perd significació davant la impossibilitat de comparar-la" amb el que hi havia a l'escena del crim.





Al juliol de l'any 2020 el Jutjat de Primera Instància 2 de Sabadell va acordar reobrir diligències, després que la causa s'arxivés el 2005, i després de la presentació de noves proves per part de la família aquest mateix mes de juny.





Fins al moment han comparegut davant del jutge a sis persones, en qualitat de testimonis, a petició de la defensa, i la Policia Nacional havia configurat un equip per reprendre noves indagacions.