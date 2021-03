Sabadell demanarà inversió europea per rehabilitar el Castell de Can Feu

L’Ajuntament de Sabadell ha presentat una proposta per rehabilitar de manera integral el Castell de Can Feu i convertir-lo en un centre de formació en jardineria, horticultura i altres oficis mediambientals, adreçat a persones aturades o amb dificultats per accedir al mercat laboral. Per al projecte, que inclouria la recuperació del castell, el terreny de l’entorn i els jardins romàntics que havien envoltat l’edifici i part del bosc, es demanaran fons europeus. De fet, la proposta del Castell de Can Feu serà un dels projectes que Sabadell presentarà als Next Generation, destinats a la reconstrucció dels diferents països de la Unió Europea després de la COVID-19.





D’aquesta manera, es recuperaria un element patrimonial emblemàtic de Sabadell en un moment especialment complicat i marcat pels efectes econòmics i socials de la pandèmia. I vinculant al mateix temps el seu ús a un dels sectors emergents i que coincideixen amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), potenciant alhora l’economia verda i circular.





El nou centre, que preveu comptar amb una zona d’horta i diversos espais formatius, s’emmarca dins un projecte de rehabilitació que permetria la producció agrària de km 0 i la solidaritat alimentària. També seria un espai cultural amb activitats de lleure compatibles amb tots els usos formatius i productius i on es vetllaria per la divulgació educativa mediambiental.





La proposta sumaria un nou pol d’activitats de formació directament lligades a afavorir la inserció laboral de la ciutadania, afegint el Castell de Can Feu als centres formatius que ja funcionen al Vapor Llonch i a Cal Molins. També al que acollirà l’Escola de Restauració a Sallarès i Deu. D’aquesta manera es podrien crear sinergies entre els diferents espais i alhora es potenciaria la relació amb el conjunt de la ciutat.





En aquest sentit, per exemple, es preveu que l’alumnat del nou centre posi en pràctica el que hagi après tot fent tasques en espais naturals com ara la reforestació dels boscos de Can Feu i de Can Deu i també contribuint en la producció d’aliments ecològics per a l’escola de restauració.





A més de l’horticultura i la jardineria, el centre acolliria formació en altres especialitats com interpretació i educació ambiental, agricultura ecològica, repoblacions forestals i tractaments silvícoles, activitats auxiliars de vivers, floricultura sostenible, recuperació espais naturals i activitats lúdiques i guiatge a la natura.





Així mateix, s’hi preveu desenvolupar cases d’oficis especialitzades, plans d’ocupació i programes de coneixements d’oficis i prelaborals, que ajudarien a difondre els valors productius, ecològics i socials.





Activitats econòmiques sostenibles





D’altra banda, des del Castell de Can Feu es vol fomentar la creació i consolidació d'empreses o noves línies de negoci i es canalitzaria la inversió cap a activitats econòmiques sostenibles. Es buscaria integrar iniciatives de suport a l'emprenedoria, crear sinergies i posar-les al servei dels emprenedors verds. Val a dir que en aquest àmbit no es partiria de zero, ja que es compta amb l’experiència de suport a empreses i emprenedoria que proporciona el servei de Promoció Econòmica al Vapor Llonch.





Entre les iniciatives empresarials que es podrien promocionar hi hauria l’ecodisseny, la simbiosi industrial, la remanufactura, la reutilització, la lluita contra el malbaratament alimentari, l’economia col·laborativa, el manteniment i la reparació.





La rehabilitació del conjunt





L’actuació afectaria els aproximadament 4.000 m2 que ocupa el Castell, els 2.000 m2 amb què compta l’espai de cavalleries i els 10.000 m2 dels espais exteriors.





El projecte preveu destinar la planta baixa del castell per a recepció, administració, arxiu i sala d’actes i d’exposicions, que podrien ser oberts al barri i a la ciutat. A les diferents plantes s’ubicarien aules de formació teòrica i laboratoris d’experimentació, sales de suport a la creació d’empreses i de coworking i al semisoterrani un magatzem i/o diverses funcionalitats lligades a l’oci, ja que te sortida directa al pati d’armes interior i a l’exterior.





A les cavalleries es situarien tallers de grans dimensions per desenvolupar tasques pràctiques relacionades amb les accions formatives i, a la granja, un magatzem agrari.





Per la seva banda, el solar exterior ha de permetre construir un gran hivernacle on puguin treballar i formar-se alumnes de jardineria i horticultura, zona d’hortes diferenciades per a horticultura, floricultura i jardineria i zona de pràctiques per altres especialitats lligades amb el lleure i els oficis tradicionals.





La rehabilitació es faria respectant els criteris de patrimoni històric del castell i amb mecanismes de construcció que generessin el menor impacte ambiental possible.





Next Generation

Dotat amb un total de 750.000 milions d’euros per al conjunt de països de la Unió Europea, el fons Next Generation té com a objectiu reparar els efectes econòmics, socials i sanitaris de la pandèmia de la COVID-19 i impulsar la transició ecològica i digital. Es tracta d’una oportunitat de finançament extraordinària i sense precedents, que pot tenir un impacte important en les generacions futures.