Cristians de l'Iraq davant la visita del Papa: "Esperem que parli amb les autoritats per protegir-nos de la persecució"

Cristians de l'Iraq estan esperant el Papa Francesc, que visitarà el país del 5 al 8 de març, amb el desig de donar-li les "gràcies" i amb l'esperança que parli amb les autoritats iraquianes i l'autoritat màxima religiosa de l'Islam per protegir-los de la persecució.





Un artista recrea la imatge del Papa a Bagdad (EP)





"És un missatge de tots els cristians: que estem perseguits. Li diem gràcies perquè ens ha ajudat moltíssim després de 2014 i també amb el retorn a les nostres ciutats, però ara el problema és d'existència, de continuar vivint aquí, i que ell va a parlar amb les autoritats iraquianes i amb l'autoritat màxima religiosa de l'Islam sobre la qüestió dels cristians de tot l'Iraq i de la Plana de Nínive sobretot ", ha subratllat el sacerdot sirocatólico iraquià Behnan Benoka.





Així ho ha indicat aquest dimarts 2 de març, en una roda de premsa de la fundació pontifícia Ajuda a l'Església Necessitada a Espanya (CAN, per les sigles en anglès) per presentar la seva campanya 'Els últims cristians de l'Iraq', amb la qual volen ajudar les persones més afectades per la invasió de l'Daesh entre 2014 i 2017, socórrer nombrosos desplaçats cristians que segueixen sense poder tornar a casa seva i finançar la reconstrucció de desenes d'esglésies i edificis.





El director de l'ACN a Espanya, Javier Menéndez Ros, ha explicat que, tot i que a finals de 2017 va començar la reconstrucció de les cases i esglésies destrossades i la tornada gradual de la població cristiana de la Plana de l'Nínive --ja gairebé han tornat la meitat -, la realitat és que "en 2021 segueixen en perill d'extinció i el viatge del Papa va a ser com un bàlsam, una crida a la pau i l'enteniment entre les diferents religions".





A hores d'ara, Ajuda a l'Església Necessitada està treballant en l'última fase per ajudar els cristians a l'Iraq, després d'una primera d'ajuda d'emergència, una segona de reconstrucció de les cases i una tercera de reconstrucció de monuments simbòlics, i s'entreveuen 1 raig d ' "esperança".





"Ara, després de les accions d'emergència, ACN aposta pel futur, hi ha esperança a llarg termini per als cristians de l'Iraq, seguirem sent fidels per acompanyar-los en el que serà el renaixement de la població cristiana a Nínive", ha indicat el secretari general internacional d'ACN, Philipp Ozores.