Segons l'advocat del CFReus: "Els negocis particulars de Laporta es van beneficiar de diners de el club"

"Els negocis particulars de Laporta es van veure beneficiats amb els diners del Reus" segons ha declarat David Peña Nofuentes, advocat de l'propietari de el Club de Futbol Reus Deportiu, l'empresari nortemaericano Clifton Onolf o, que ha detallat la relació de l'candidat a la presidència de l'Barça amb l'entitat.





Al gener de 2019 el club va ser expulsat de la Lliga per tres anys a causa d'impagaments als seus futbolistes amb multa de 250.000 euros. Ara es troba sota administració concursal.





El lletrat explica la vinculació de Joan Laporta amb el Reus. "Joan Laporta figura com a administrador de Core Store, societat matriu mitjançant la qual es va vincular a l'Reus: el president de el club era Joan Olive r, propietari de Gaupau SL, soci de Laporta i exdirector general de l'Barça sota el seu mandat. Els vincles de Laport a amb Reu s són clars i Mr. Onolf o vol que expliqui per què l'equip va entrar en fallida ".





"La situació econòmica i judicial que troba Clifton Onolfo quan accedeix a tota la documentació de l'Reus C F és desoladora. Core Store, la societat participada per Joan Lapor ta i Joan Olive r, va comprar entre un 30 i un 50% -la xifra varia segons les fonts-, de el club xinès Beijing Technology Football Club (BIT FC). En una entrevista d'l'estiu passat, el Sr Onolf o dir que només després de comprar el CF Reus va ser quan va descobrir que Laporta i els seus socis "estaven traient diners i desviant a la Xina", comenta David Peña.





A través del web Transparència blaugrana l'advocat Penya Nofuente s ha precisat les raons de la fallida de el club: "L'anterior cúpula directiva es va emportar els milions d'euros que La Lliga ingressava a la tresoreria de la societat anònima esportiva (SAD) per drets d'emissió i que en lloc de destinar-se a pagament de salaris de jugadors, es destinava a pagar una SL de la Xina i un club en l'equivalent a Segona B espanyola a la Xina. Aquest desviament va deixar a l'Reus en números vermells ", ha detallat el lletrat.





Segons el lletrat de l'empresari nord-americà, aquell transvasament de diners va provocar que, a l'estiu de 2018, fora impossible donar d'alta a jugadors i arribant al novembre van deixar de pagar-se nòmines als que sí que estaven donats d'alta.





A conseqüència d'això, els futbolistes van denunciar la situació i es van obrir diversos expedients disciplinaris durant desembre. Al gener de 2019, apareix Clifton Onolfo. "Global Cities, la societat del Sr. Onolfo, compra les accions de la societat mercantil, el club està en fallida.





La cirereta de l'pastís és que el senyor Oliver havia signat la carta de llibertat de 13 jugadors de plantilla, de manera que el nou inversor no va poder fer cap traspàs, que haguessin suposat ingressos en tresoreria. El disbarat econòmic realitzat per Oliver i el seu consell d'administració no van deixar a Onolfo cap marge de maniobra. Hi ha qui pretén culpar-se a ell quan és la víctima ", insisteix Penya.





David Peña afirma, segons recull El Mundo Deportivo, que en els comptes anuals de club apareixen apunts comptables d'acord el senyor Laporta va avalar crèdits de la SAD Reus. "Ningú avala milions d'euros de deute si no tens a veure amb aquest negoci. I ull, si el Reus no paga els seus deutes, haurà de pagar-les ell. Haurà d'explicar per què va avalar o si ho va fer pel favor que tinguessin al seu fill jugant una pretemporada ", comenta.





Després d'estudiar amb detall la comptabilitat de el club, Penya està convençut que hi ha responsabilitats delictives: "No hi ha cap dubte i s'està investigant al Jutjat d'Instrucció Nº 4 de Reus. Tard o d'hora acabarà sabent-de qui són les responsabilitats.





Al maig vindrà el Sr. Onolfo a declarar i quan el jutge vegi l'escenari econòmic que hi havia, lògicament, cridarà a el Sr. Oliver i el Sr. Llastarri. Per descomptat, no podem descartar que cridi també als senyors Laporta i Sala i Martín ".





L'economista Xavier Sala i Martín figura com a soci de Laporta i Oliver en Core Store. "El senyor Joan Oliver i el consell d'administració que presidia són els responsables d'autoritzar que diversos milions d'euros que haurien d'haver estat emprats per pagar les nòmines de jugadors i empleats acabessin a la Xina. Saber qui està darrere dels negocis de la Xina no és fàcil però sí que és cert que els senyors Oliver, Laporta, Yuste i Sala i Martín han tingut i tenen negocis a la Xina. És molta casualitat pensar que aquest grup desviava diners a la Xina i el senyor Laporta no tenia més vinculació que la sentimental. També és molta casualitat que presideixi el Reus l'antic director general de l'Barça o la quantitat de jugadors que van arribar a l'Reus de la mà del senyor Jorge Mendes, íntim amic de Laporta ", ha afegit.





"El senyor Laporta, ha emfatitzat a Transparència Blaugrana, és prou intel·ligent per no haver estat mai a la llotja de l'Reus; no va presidir mai el club ni en aparença va ser el seu administrador de dret però no podem descartar que ho fos de fet en l'ombra i així, dirigís els interessos econòmics de club. Els negocis que abans li deia a la Xina, també li vinculaven a ell.





D'alguna manera, els negocis particulars de el senyor Laporta s'han vist beneficiats de diners de l'Reus SAD i aquí hi pot haver un problema d'envergadura. La justícia és lenta però acaba arribant i quan salti a la palestra judicialment crec que hi haurà problemes importants per al candidat Laporta ", ha conclòs David Peña.