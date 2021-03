Quins interessos polítics hi ha darrere del registre dels Mossos al Barça?

En el marc de l'operació 'Barçagate', els Mossos van detenir dilluns a l'expresident de l'FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, així com a director executiu de el club, Óscar Grau, a l'responsable dels serveis jurídics, Román Gómez Pontí i a l'ex executiu Jaume Masferrer. A més, el cos policial també va realitzar un registre a les oficines de club.













Quins interessos polítics hi ha darrere de l'registre dels Mossos a l'Barça?





Les detencions es produeixen quan falta menys d'una setmana per a les eleccions de el club, el proper diumenge 7 de març, que es van convocar després de la dimissió de Bartomeu per evitar una moció de censura.





El fet que la magistrada instructora de el cas no hagués demanat les quatre detencions i els Mossos hagin decidit actuar d'ofici sense ordre judicial, indueix a pensar que es vol assenyalar a l'expresident Bartomeu i els seus homes de confiança. Quins interessos polítics poden exisitir després de l'actuació dels Mossos?





A l'sembla, l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, podria estar darrere d'això. És coneguda l'amistat i afinitat de Puigdemont amb Laporta, el seu favorit per recuperar la presidència de Barça. Serà casualitat que això passi en una setmana decisiva enmig d'un context de gran violència que li ha esclatat als carrers a la Conselleria d'Interior?





El 'Barçagate'





El passat 17 de febrer, la Cadena SER Catalunya va destapar que des 2017, el Barça havia contractat a I3 Ventures, una empresa consultora dedicada a la gestió de les xarxes socials, amb l'objectiu de rentar la imatge de Bartomeu i difamar algunes persones relacionades amb el club. Per a això, segons asseguraven des de la Cadena SER, Bartomeu va arribar a pagar fins a un milió d'euros anuals a l'empresa.





Segons va explicar el Barça en un comunicat, I3 Ventures havia estat contractada per opinions en les xarxes que protegissin a Josep Maria Bartomeu ia la seva junta directiva. Però el que la Cadena SER va descobrir no era això, sinó que I3 Ventures, a més de lluitar per protegir Bartomeu, també havia creat continguts en xarxes socials amb l'objectiu de crear opinions negatives d'alguns futbolistes com Leo Messi i Gerard Piqué, ex-jugadors i exentrenadors com Xavi Hernández, Carles Puyol i Josep Guardiola, i altres persones relacionades amb el club, com Joan Laporta, Víctor Font, Agustí Benedito, Jaume Roures. També havien creat missatges per promoure l'opinió negativa respecte a TV3.





Després de les acusacions, I3 Ventures va assegurar en un comunicat que era "absolutament fals" que haguessin creat comptes i continguts en xarxes socials com Facebook, Twitter i Instagram per generar opinions negatives respecte a persones relacionada amb el club.









Des del Barça van defensar que molts clubs contracten empreses externes perquè tinguin cura la seva imatge a les xarxes socials i que aquesta era la finalitat de l'contracte amb I3 Ventures, i van assegurar que la intenció no era crear una opinió negativa sinó continguts que generessin al públic opinions positives de club.





Què va passar després?





Si bé I3 Ventures i el Barça van desmentir les acusacions, la Cadena SER va publicar el 18 de febrer un document en pdf amb l'informe complet elaborat entre l'1 i el 15 de maig de 2019, el període en què el Barça va jugar les semifinals de Champions contra el Liverpool i va ser eliminat després del 4-0 a Anfield. En l'informe hi ha tota l'activitat de les xarxes socials de club relacionada amb Bartomeu, el Barça i altres persones, i s'analitza com va ser l'impacte dels continguts publicats sobre l'opinió dels seguidors. A més, es mostren missatges negatius cap a algunes persones de l'entorn de club.













A l'endemà, el club va anunciar que havia trencat el contracte amb I3 Ventures, i un dia després, la junta directiva de Bartomeu es va reunir i Jaume Masferrer, director de l'àrea de presidència en aquest moment, va ser cessat fins que una auditoria externa investigués i publiqués les conclusions.





Deu dies després, el diari 'El País' va destapar centenars de comptes falses de Twitter que provenien de la base de dades de Nicestream, una empresa vinculada a I3 Ventures, i va explicar que passava el mateix a Facebook. Dos mesos més tard, Bartomeu va demanar la dimissió de quatre directius.





La plataforma de seguidors de l'Barça 'Dignitat Blaugrana' va presentar una denúncia per investigar el cas que va ser admesa a tràmit el 17 de juny. La setmana de l'29 de juny, els Mossos d'Esquadra es van presentar al Camp Nou buscant informació sobre el cas.





Més tard, el 27 d'octubre de 2020, Bartomeu i la seva junta directiva van presentar la seva dimissió en bloc.





Després d'uns mesos, el dilluns els Mossos van tornar a Camp Nou per a demanar més informació i van detenir Bartomeu.