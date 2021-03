Renfe torna a posar a la venda bitllets d'Avlo des de 7 euros i d'AVE des de 19 euros

Renfe estrenarà aquest dimecres 3 de març una nova promoció de bitllets barats per viatjar al seu tren companyia de baix cost, Avlo, des de 7 euros per trajecte, i en els seus trens d'alta velocitat AVE i resta de llarga distància des de 19 euros.





L'oferta estarà disponible fins al proper dilluns 8 de març en el marc de les accions que està duent a terme la companyia pública per commemorar el 80 aniversari de la creació de la Xarxa Nacional de Ferrocarrils Espanyols (Renfe).





Els bitllets d'AVE, Alvia, Euromed i Intercity sota aquesta promoció es podran adquirir per viatjar entre el 10 de maig i el 11 de desembre, ambdós inclosos, en classe turista. Per la seva banda, l'oferta de Avlo inclou bitllets des de 15 euros per viatjar entre el 23 de juny i el 31 d'agost, i des de 7 euros per viatges a partir de l'1 de setembre.





L'oferta estarà disponible a tots els canals habituals de venda, com 'www.renfe.com', 'www.avlorenfe.com', agències de viatges, oficines de Correus, venda telefònica i estacions.