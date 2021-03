Esther Grávalos serà la nova directora de comunicació de Tinkle

L'agència Tinkle ha contractat Esther Grávalos com la seva nova directora de comunicació. Grávalos, que va iniciar la seva trajectòria al diari econòmic Cinco Días, ha estat directora de comunicació de Telefónica a l'àrea Mediterrània durant els últims 15 anys. A més, la periodista i directora de comunicació va passar per l'Agència EFE de Barcelona com a redactora d'Economia, va dirigir La Gaceta dels Negocis a Barcelona i va ser delegada de l'Agència EFE a Catalunya.





Esther Grávalos (Twitter)





El 2005 va entrar a Telefònica amb l'objectiu de posicionar Movistar, i durant la seva trajectòria a l'empresa de telecomunicacions han implementat l'estratègia de comunicació de molts projectes.





També ha exercit com a professora associada de Periodisme Econòmic i de Comunicació Corporativa -càrrec que encara ocupaven a la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals de la Universitat Ramon Llull.