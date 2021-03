Mor un nen de 14 anys després de ser atropellat a Barcelona

Un nen de 14 anys ha mort a conseqüència de les ferides que li va causar un cotxe després d'atropellar-lo la tarda del dilluns al districte de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona.





Ambulància del SEM (EP)









El menor va ser atropellat cap a les 18 hores de dilluns al passeig de la Bonanova, ha explicat l'Ajuntament en un comunicat.





El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) el va traslladar a l'hospital, on va morir, és la primera mort per accidents de trànsit a la ciutat aquest any i la Guàrdia Urbana s'encarrega de la investigació del sinistre.