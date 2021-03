Aragonès i Sàmper abordaran el tema dels disturbis dimecres al Parlament

El vicepresident de la Generalitat en funcions, Pere Aragonès, i el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, compareixeran aquest dimecres a la Diputació Permanent de Parlament sobre els disturbis que s'han produït a Catalunya els últims dies per l'empresonament del raper Pablo Hasel, un qüestió que s'ha colat en les negociacions per a la formació de govern.





Aragonès i Sàmper (EP)









Segons un comunicat d'aquest dimarts de la Cambra catalana, Aragonès compareixerà a partir de les 10.00 hores i ho farà a petició pròpia per informar sobre la "garantia del dret a la llibertat d'expressió i de manifestació i el manteniment de la seguretat ciutadana".





Farà una primera intervenció sense límit de temps i a continuació els grups i subgrups prendran paraula en un torn d'intervenció de 10 minuts cada un, i després de la resposta de Aragonès, els grups tindran un altre torn de cinc minuts.





Prèviament, la Diputació Permanent votarà la sol·licitud de PSC-Units que demana la compareixença de Aragonès perquè informi sobre la "violència que pateixen diferents ciutats i l'actuació dels Mossos", que si s'aprova es substanciarà juntament amb la sol·licitada pel mateix vicepresident.





Sàmper compareixerà a petició pròpia a la tarda a partir de les 15 hores per a informar sobre els "esdeveniments que han tingut lloc arran de les mobilitzacions per l'empresonament de Pablo Hasel", una compareixença que haurà de ser aprovada prèviament per la Diputació Permanent.





Les compareixences de Aragonès i Sàmper sobre els disturbis són especialment rellevants en aquest moment, ja que s'ha convertit en un tema central en les negociacions sobre la formació de govern, especialment en les converses entre ERC i la CUP, cosa que ha generat crítiques de l' PSC, Cs i el PP.





De fet, aquests dos partits s'han compromès a estudiar propostes concretes per reformar el model policial i d'ordre públic, com una moratòria sobre l'ús dels projectils de foam per part dels Mossos d'Esquadra, que la Brigada Mòvil (Brimo) no participi en desnonaments i que la Generalitat no actuï com a acusació particular en causes contra activistes.





JOSEP BARGALLÓ

També compareixerà a la tarda el conseller d'Educació, Josep Bargalló, per informar sobre les "condicions en què s'ha iniciat el segon trimestre escolar pel que fa a la seguretat, la reducció de les desigualtats i el seguiment de les inversions".





Al matí, després de la seva compareixença, Aragonès presentarà el Decret llei 10/2021 de mesures urgents de caràcter tributari i financer que preveu ajornar de març a juny el termini de l'autoliquidació del tribut que grava les màquines recreatives i d'atzar corresponent a la primera trimestre del l'any.





Aquest decret introdueix també el mòdul de vetllador en els pagaments dels concerts educatius que s'abonen als centres concertats, que fins ara es gestionaven a través d'una convocatòria pública de subvencions.