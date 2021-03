Atrium Teatre: "Solitud a Strómboli" o la possible influència de Víctor Català en Rosellini

Heus aquí dos personatges singulars, cadascun en la seva cultura i al seu món. D'una banda, l'escriptora Caterina Albert, més coneguda com Víctor Català, que va ser autora, entre d'altres textos narratius, de "Solitud", la seva novel·la més famosa. Per una altra, el cineasta italià Roberto Rossellini, director, entre molts films, de "Stromboli". La primera va estar vinculada al corrent modernista, de la qual va ser coetània, mentre que el segon és considerat l'iniciador del neorealisme italià. A tots dos els separava la distància que hi ha entre la península ibèrica i la itàlica, l'idioma -català i italià- i l'eina narrativa -la literatura i el cinema. Va haver-hi, per tant, algun paral·lelisme o nexe d'unió entre els dos?









Això és justament el que va plantejar Rosa Delor en el seu estudi "Roberto Rossellini II: Stromboli i Solitudine de Víctor Català" que va publicar en el llibre "La metamorfosi el desig" i en el qual va llançar la hipòtesi que el director italià s'hauria inspirat en l'esmentada pel·lícula en la principal obra narrativa de l'autora catalana. Basant-se aquest supòsit, la professora de la Universitat lleidatana i autora teatral Núria Casado, ha escrit un text que podria ser formalment el d'una conferència, però que ha sabut convertir, alhora, en una obra dramàtica. Es titula "Solitud a Stromboli. Somnis, signes i Símbols "que es presenta a l'Atrium Teatre amb interpretació de Fina Rius i sota la direcció de Inmma Colomer després d'una peripècia. En efecte, havia estat programada en dues ocasions en el teatre Nacional i en les dues va haver de posposar-se per cupa de les successives onades de la pandèmia, encara que ara en un local diferent i més recollit.





Subratlla Casado que novel·la i pel·lícula giren al voltant de dues dones, Kila i Karin, ambdues de vida sentimental insatisfeta. Va poder Rosellini inspirar-se en el personatge de Català? Núria Casado diu que "mai ho va reconèixer, malgrat que és perceptible el paral·lelisme entre una i altra, ja que les dues abandonen al seu marit per viure en llibertat. Hi ha, per tant, una reivindicació de la fortalesa femenina i de la possibilitat que té qualsevol dona de superar situacions difícils com fan aquestes dues de ficció amb un discurs en el qual es reivindiquen a si mateixes en la seva maduresa".





L'autora de la dramatúrgia ha assumit, per tant, un doble repte: el de donar forma teatral al que aparentment és una conferència i el de imbricar aquesta en una sèrie de circumstàncies col·laterals que fan que el conferenciant es transformi, al seu torn, en protagonista i reobri ferides del passat des de la mirada d'aquest. El resultat és un gènere híbrid que bascula entre la seva dimensió acadèmica i una altra d'artística. Tota una experiència certament singular que, com diu Colomer "convida a reflexionar sobre el concepte d'autoria i el mateix fet creatiu i, sobretot, sobre què és el que surt a la llum i el que roman en l'ombra en el complex relat de la història ".